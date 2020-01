Parco delle Serre, insediato il Tavolo tecnico per promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale

Il commissario del Parco delle Serre Giuseppe Pellegrino, il sindaco di Mongiana Francesco Angilletta, il professor David Laven (Università di Nottingham), il funzionario archeologo Mibact – Sabap di Reggio Calabria Alfredo Ruga, l’esperto in Archeologia industriale Danilo Franco, l’economista dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Vittorio Daniele, il professore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Francesco Calabrò, l’esperta in progettazione Unesco Patrizia Nardi, il professor Alessandro Malerba (Laboratorio Gevaul Università Mediterranea di Reggio Calabria) ed il collaboratore del Parco delle Serre per i siti culturali ed archeologici Bruno Iorfida, unitamente al sindaco di Arena Antonino Schinella (assente all’evento), hanno effettuato l’insediamento del Tavolo tecnico istituzionale per la formazione del costituendo “Comitato tecnico-scientifico di supporto al Parco naturale regionale delle Serre per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e naturalistico del territorio facente parte del Parco delle Serre” che sarà designato con determinazione del commissario dell’Ente di tutela ambientale.

Gli obiettivi e le modalità attuative delle strategie saranno specificati nel dettaglio in un successivo documento congiunto.