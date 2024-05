Parco delle Serre, inaugurata la stazione di Bike Sharing

Si è concretizzato un nuovo passaggio per la piena fruibilità del Parco delle Serre ed un modo per conoscere da vicino i sentieri ed usufruire di un servizio totalmente ecosostenibile per l’area protetta, ma soprattutto per percorrere uno dei tratti più spettacolari della Ciclovia dei Parchi.

A Serra San Bruno, dinanzi alla sede del Parco regionale delle Serre è stata infatti inaugurata la stazione di Bike Sharing, un tassello essenziale per rafforzare la promozione del cicloturismo in questo territorio.

A rendere solenne la cerimonia, l’ospite d’eccezione Francesco Moser, campione indimenticato del ciclismo mondiale. Una presenza non solo simbolica ma che vuole essere di buon auspicio al lancio della nuova struttura che sarà certamente un punto di riferimento nell’organizzazione di percorsi naturalistici lungo il territorio.

Con Moser, anche il vescovo di Mileto, monsignor Attilio Nostro, che ha benedetto la stazione di Bike Sharing e Gerardo Sacco, a dare un ulteriore tocco di internazionalità all’inaugurazione sotto la guida del commissario del Parco, Alfonso Grillo.

“È questo un ulteriore passo – ha dichiarato il commissario Alfonso Grillo – per la fruibilità del Parco nel contesto della Ciclovia, perché il nostro Parco, come tutti gli altri parchi calabrese è nel circuito dei 545 km che hanno ottenuti e consensi e la premiazione a livello nazionale. è chiaro che tutto questo si inserisce in una più ampia programmazione annuale, soprattutto insieme a Natura 2000, che consentirà a questo Parco di presentare come il più fruibile”.

“Questa stazione di bike sharing – ha aggiunto Grillo – è solo la prima stazione di altre quattro stazioni che presto saranno aperti per consentire a quanti più possibile di usufruire di questo servizio”.