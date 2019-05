Parco delle Serre e Comune di Arena avviano un “percorso di valorizzazione del Castello Normanno”

“La valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali e la loro promozione costituiscono elementi primari sulle quali le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad impegnarsi in maniera efficace per rendere, sempre di più, i territori dei veri attrattori turistici di livello regionale, nazionale ed internazionale.

Con questa consapevolezza, abbiamo deciso di mettere in campo tutte le azioni necessarie per incrementare la qualità della fruizione, attraverso un patto tra istituzioni che ci consentirà di ampliare sensibilmente la fruizione del sito archeologico del Castello normanno, l’assistenza dei visitatori, nonché di dare avvio a percorsi di valorizzazione finalmente all’altezza”.

È quanto hanno spiegato il commissario del Parco delle Serre, Pino Pellegrino, ed il sindaco di Arena, Antonino Schinella, che nei prossimi giorni sigleranno una importante convenzione che, di fatto, consentirà al Comune di Arena di promuovere e valorizzare il proprio patrimonio storico ed architettonico, attraverso una proficua collaborazione tra i due enti. Nella fattispecie, infatti, per 5 anni almeno, il Parco delle Serre si impegna ad organizzare e promuovere visite guidate presso l’area archeologica dei ruderi del Castello Normanno, alla formazione delle guide turistiche che accompagneranno i gruppi di visitatori, a garantire la vigilanza, la manutenzione ordinaria e la pulizia delle strutture concesse in convenzione con particolare attenzione alla cura del verde presente all’interno delle aree interessate.

“La gestione e la valorizzazione del castello di Arena Normanno di Arena – ha precisato Schinella – è altamente strategica. La convenzione con il Parco naturale regionale delle Serre è un fatto storico che permetterà al Comune, per la prima volta, di gestire l’area archeologica direttamente con personale qualificato. È una grande opportunità e per questo voglio pubblicamente ringraziare il commissario Pellegrino per la disponibilità e per la sensibilità dimostrate. Questo accordo – ha aggiunto Schinella – almeno per quanto concerne il piccolo e grazioso centro dell’entroterra vibonese, inaugura un metodo, un percorso in cui crediamo molto, che si muove nella direzione della valorizzazione dell’inestimabile patrimonio architettonico e naturalistico, attraverso una collaborazione che ci consentirà il miglior utilizzo, funzionalità, apertura e fruibilità del Castello Normanno e dell’intera area adiacente”.



“Abbiamo voluto estendere anche su un importante sito storico di Arena un nuovo percorso volto alla tutela, valorizzazione e promozione delle peculiarità del territorio. L’accordo raggiunto – ha proseguito il commissario del Parco Pellegrino – produrrà senza dubbio un rilancio dell’offerta turistica attraverso una migliore promozione dei beni culturali, una gestione ottimale e una più ampia visibilità degli stessi. Come Parco naturale regionale delle Serre abbiamo avviato queste operazioni lungimiranti, scostando dal campanilismo gestionale locale i beni architettonici e storici, mettendoli in rete e aumentando sensibilmente l’attrattività turistica del comprensorio”.