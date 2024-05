Parco delle Serre e Club Alpino Italiano collaborano per la valorizzazione dei sentieri

“Incrocio di sentieri nelle Serre Calabre”. Su questo tema si è incentrato l’incontro a Serra San Bruno presso la sede del Parco delle Serre, tra lo stesso Parco e il Club Alpino Italiano. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’associazione IncrociaMenti ODV, Azienda Calabria Verde ed i Comuni di Serra San Bruno, Badolato, Brognaturo e Guardavalle in occasione della visita del CAI-Sezione di Padova al Parco delle Serre.

Nell’occasione è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il CAI-Calabria ed il Parco delle Serre culminato anche con il Gemellaggio tra le Sezioni CAI di Catanzaro e CAI di Padova e la presentazione della Sottosezione CAI-Serre Calabre.

L’incontro alla presenza delle massime autorità sia istituzionali che dei vertici CAI si è concluso con la presentazione del lavoro “Risorse naturali e tradizioni nel Parco Naturale Regionale delle Serre” realizzato a cura di Bruno Tripodi, fotografo e documentarista.

Con questo incontro ha preso corpo in maniera ufficiale il Protocollo di collaborazione che già nel mese di gennaio il Commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo, aveva sottoscritto con il Presidente Generale del Club Alpino Italiano, Antonio Montani, rappresentato da Giuseppe Greco, presidente CAI Calabria.

Infatti, attraverso il Protocollo, il Parco delle Serre riconosce il ruolo del CAI quale soggetto che, attraverso le sue strutture, fornisce collaborazione specifica rivolta alla conoscenza e alla protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio del Parco. Sempre in base al Protocollo, è possibile, tra l’altro, attuare la promozione di un moderno escursionismo, rispettoso del territorio attraversato, che interessi la natura, i borghi e la scoperta del territorio. Questo spiega la presenza del CAI di Padova che fino a domenica, con un suo gruppo operativo, è già presente nel Parco delle Serre, giunto sabato da Treviso e da quel momento impegnato in una serie di attività giornaliere che toccheranno i principali centri intorno all’area del Parco e non solo.

La delegazione del CAI di Padova, presente alla manifestazione, infatti, dopo aver già visitato il Museo della Certosa e quello delle Ferriere di Mongiana, il Sentiero Frassati e il tratto del sentiero Li Nivieri fino al lago della Lacina, ha in programma anche la visita ai siti archeologici di Scolacium e Locri, la Cattolica di Stilo e le cascate del Marmarico a Bivongi, prima del rientro a Padova, domenica sera sempre via Treviso.

Primi atti concreti, dunque, per la soddisfazione del Commissario Grillo che nota con piacere la concretizzazione del Protocollo di collaborazione e saluta con compiacimento la costituzione del CAI Serre Calabre: “Sono questi i primi risultati concreti, in linea con il nostro programma di rendere attivo e sempre più fruibile il Parco delle Serre – ha dichiarato Grillo – Un ringraziamento va all’associazione IncrociaMenti di Serra San Bruno, e al suo presidente Maurizio Manno, con la quale collaboriamo in maniera fattiva”.

“Ci auguriamo che il gemellaggio tra il CAI di Padova e quello di Catanzaro – ha aggiunto il Commissario del Parco delle Serre – rappresenti il primo atto di un’azione che nel tempo dovrà portare a continue collaborazioni tra i diversi territori quale avvicinamento rispettoso e sicuro ai luoghi”.

“Faccio inoltre gli auguri al neo referente della sottosezione delle Serre Calabre, Candiloro Raffaele – ha concluso il Commissario del Parco delle Serre – con l’auspicio che il suo impegno, e quello degli iscritti, in futuro venga premiato con il riconoscimento della sezione autonoma CAI delle Serre Calabre”.