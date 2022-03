Parco delle Serre, è Alfonso Grillo il nuovo commissario

Con l’indicazione di Alfonso Grillo a commissario, si è interrotto il “vuoto” ai vertici del Parco delle Serre sorto a settembre scorso, quando cioè era scaduto il mandato di Giovanni Aramini. La Giunta regionale ha deciso di puntare sull’ex sindaco di Gerocarne ed ex consigliere regionale, oggi vicino alle posizioni di Forza Italia, per riallacciare i nodi della progettazione e costruire un cammino proficuo per l’ambiente e per lo sviluppo.

L’indicazione ha infatti lo scopo di superare l’impasse nel quale era caduto il Parco che, senza guida, era stato costretto ad uno stop sia in termini di programmazione che di azione concreta con conseguente disappunto della comunità interessata che aveva percepito questo stato di fermo politico-amministrativo come segnale di disinteresse per l’area.

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso aveva affermato, dopo le polemiche sorte a mezzo stampa, di aver avviato le procedure per la nomina del presidente ma di essere in attesa della rosa di nomi che deve essere inviata dalla Comunità del Parco.

“Per me – ha commentato il neocommissario – si tratta di un ritorno, visto che sono stato componente del Consiglio direttivo all’atto della genesi del Parco. Conosco bene le problematiche e le possibilità di crescita che l’Ente può rappresentare e quindi si potrà pianificare un rilancio, in linea con la strategia politica del presidente Roberto Occhiuto, non solo per l’entroterra ma con una prospettiva più ampia che riguarderà il livello regionale e quello nazionale sfruttando le potenzialità che il Pnrr potrà offrire se il Piano interesserà anche i Parchi regionali. Mi auguro – ha concluso – di trovare strumenti all’altezza dal punto di vista burocratico per realizzare le idee che saranno messe in campo”.