Parco delle Serre, decisa la rosa di 5 nomi tra i quali scegliere il presidente

Dopo tre lustri, il Parco delle Serre potrebbe tornare ad avere un presidente e, quindi, una guida scaturita dalla volontà del territorio ed operante in sinergia con un Consiglio direttivo. Nei giorni scorsi, si è infatti svolta l’Assemblea della Comunità del Parco (presieduta da Melania Carvelli) durante la quale è stata effettuata la votazione per l’indicazione dei 5 nominativi da inviare al presidente del Consiglio regionale per la nomina. L’esito della scelta dei sindaci – effettuata dopo una discussione preliminare, ritenuta maggiormente legittimante rispetto ad una mera designazione per via telematica – sembra esplicitare l’intenzione di seguire la linea decisa in sede regionale: l’attuale commissario Alfonso Grillo ha infatti ottenuto il maggior numero di preferenze (21) riscuotendo il favore di quasi tutti i rappresentanti degli Enti presenti alla riunione (25), che avevano più opzioni di preferenza. Fanno parte della rosa di nomi che sarà inoltrata a Palazzo Campanella anche Giuseppe Iervasi (16 preferenze), Giuseppe Pellegrino (14, già commissario dell’Ente di tutela ambientale), Giuseppe Macrì (13) e Gregorio Paglianiti (8, già presidente del Parco).

Al nuovo presidente toccherà il compito di gestire la fase di programmazione e realizzazione degli interventi di rispetto e preservazione dell’ambiente e di sviluppo sostenibile in una fase non semplice contraddistinta dalle incertezze sociali e finanziarie determinate dal contesto post-Covid e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Inoltre, resta aperto il tema della dotazione organica: continuano ad essere pochissimi (al netto degli operai di Calabria Verde utilizzati) i dipendenti dell’Ente e ciò ha finora inciso sulla funzionalità del Parco. La scarsità di risorse economiche degli anni passati ha probabilmente imposto questa limitazione, che dovrà essere superata anche per dare al Parco l’immagine di un’Istituzione presente, riconoscibile e pienamente operativa. Va soprattutto portata avanti un’attività di valorizzazione dei marchi e dei prodotti locali in grado di promuovere un’economia sana, basata sulla promozione dei prodotti naturali e sulle specificità del territorio.