Parco delle Serre, Barillari: “Grillo ha dato dinamicità, lavorando per lo sviluppo sostenibile”

“Il Parco delle Serre, oltre che un strumento fondamentale per la tutela dell’ambiente, è un attore protagonista del processo di crescita socio-economica della nostra area e con la sua azione consente la sostenibilità dello sviluppo. L’ex commissario Alfonso Grillo ha saputo interpretare questo ruolo con grande dinamicità e operatività contribuendo ad imprimere una mentalità focalizzata su una lungimirante progettazione del futuro”.

Il sindaco Alfredo Barillari ringrazia il commissario uscente del Parco delle Serre Alfonso Grillo per “l’efficace lavoro svolto” sottolineando che “sono stati raggiunti tanti obiettivi di breve e lungo termine”. “Grillo – sostiene il primo cittadino – ha privilegiato il metodo della concertazione con chi il territorio lo vive quotidianamente coinvolgendo associazioni, professionisti e cittadini, aprendosi al confronto e raccogliendo idee e proposte innovative. Grillo ha sempre agito con passione ed entusiasmo, senza risparmio di tempo ed energie, creando occasioni di rilancio”.

L’auspicio di Barillari è che questa impostazione venga seguita anche nei prossimi anni e, in particolare, in questo frangente temporale. “Sono convinto – conclude Il sindaco – che il nuovo commissario Francesco Costantino saprà programmare e realizzare tenendo conto delle propensioni del territorio ispirandosi alla cultura del lavoro che contraddistingue la nostra comunità. È comunque necessario che l’epoca dei commissariamenti finisca e che si proceda alla nomina del presidente e degli altri organi in modo da tornare, anche formalmente, alla normalità”.