Parco delle Serre, arriva Costantino. Tassone: “Finalmente l’Ente ha una nuova guida”

“È una buona notizia la nomina del dirigente della Regione Francesco Costantino quale nuovo commissario straordinario del Parco naturale regionale delle Serre. I nostri recenti appelli non sembrano essere caduti nel vuoto e oggi, finalmente, dopo mesi di paralisi amministrativa, l’ente di tutela ambientale ha una nuova guida”.

Il candidato a sindaco per il movimento civico “La Restanza”, Adriano Tassone, annuncia che “il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha firmato il decreto di nomina nelle scorse ore”. A Costantino Tassone rivolge “i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che darà continuità e ulteriore impulso ai diversi progetti in cantiere che potrebbero avere importanti ricadute sul territorio”. “Il Parco – conclude – può e deve essere un fondamentale motore di tutela e sviluppo per tutta l’area delle Serre. L’auspicio è che anche i sindaci riprendano in mano le loro prerogative per arrivare, prima possibile, alla nomina di un presidente e assicurare così all’ente una guida stabile e duratura”.