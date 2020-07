Parco delle Serre, Aramini s’insedierà all’inizio della prossima settimana: rimossi i motivi d’incompatibilità

S’insedierà già nei primi giorni della prossima settimana il nuovo commissario del Parco delle Serre, Giovanni Aramini, nominato dalla Giunta regionale lo scorso 7 luglio.

Lo scopo è quello di dare subito operatività in modo da valutare e superare le difficoltà relative alle questioni urgenti come l’avvio delle attività degli ex percettori di mobilità in deroga e approvare i bilanci.

Rimossi i motivi di incompatibilità (fino a qualche giorno fa ricopriva l’incarico di dirigente del Settore “Parchi e Aree naturali protette”), Aramini è pronto a cominciare questa nuova avventura alla guida dell’Ente di tutela ambientale per agevolare lo sviluppo sostenibile.

Le sue precedenti esperienze lasciano presupporre competenza nel campo: la speranza è che il Parco delle Serre, anche con una opportuna dotazione finanziaria, sia messo nelle condizioni di incidere concretamente nel processo di crescita.