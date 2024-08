Parco delle Serre, al via il contest fotografico “Parchi e Spiritualità”

“Parchi e Spiritualità” è il tema del nuovo contest fotografico che il Parco delle Serre promuove in collaborazione con Mangiatorella spa al fine di ottenere elaborati fotografici utili per la diffusione della conoscenza del territorio da inserire nel calendario 2025. Giunto alla terza edizione, il contest fotografico conferma la formula che ha garantito lo straordinario successo delle precedenti edizioni potendo offrire agli amanti della fotografia un’occasione per esprimere al meglio il proprio talento ed a tutti gli altri l’occasione di gustare la bellezza dei luoghi attraverso un calendario che accompagna per tutto l’anno in una veste elegante e piacevole.

“La scelta del tema – ha spiegato il commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo – è strettamente legata a due motivi: la splendida realtà che custodisce il territorio del nostro Parco che può annoverare nei secoli storie straordinarie e luoghi di profonda intensità esaltata da presenze dalla marcata spiritualità, uomini di grandezza tale da modellarne la storia, la cultura e le tradizioni locali. Oggi come allora, questi spazi, i monumenti, le strutture artistiche conservano intatto tutto il loro fascino. Il secondo motivo è dovuto al fatto che il prossimo sarà un anno giubilare, il 25° giubileo universale della chiesa cattolica, un’occasione unica per orientare religiosi e rappresentanti del clero verso la riscoperta della contemplazione coinvolgente immersi nella bellezza della natura. E, proprio per questo, vuole essere un invito a vivere queste intensità, a riviverle come nei secoli passati già accadeva”.

I partecipanti al contest fotografico “Parchi e Spiritualità” dovranno registrarsi collegandosi www.parcodelleserre.it e seguendo il regolamento pubblicato.

Altra novità: oltre ai 26 comuni che attualmente formano la comunità del Parco delle Serre, si è voluto inserire ulteriori dieci comuni che hanno fatto richiesta per far parte della famiglia del parco.

Questi i Comuni della comunità del Parco delle Serre e cui fare riferimento: Bivongi e Stilo (per la provincia di Reggio Calabria); Acquaro, Arena, Brognaturo, Fabrizia, Francavilla Angitola, Gerocarne, Maierato, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzo, Pizzoni, Polia, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Spadola (per la provincia di Vibo Valentia); Badolato, Cardinale, Davoli, Guardavalle, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Satriano (per la provincia di Catanzaro).

Hanno inoltre fatto richiesta di far parte del Parco i comuni di Caulonia, Pazzano, San Pietro di Caridà, Dinami, Dasà, Soriano Calabro, Vallelonga, Capistrano, San Nicola da Crissa, Torre di Ruggero.

Al termine del periodo di partecipazione, fissato per il 31 ottobre, tutte le immagini regolarmente ricevute e ritenute idonee, saranno giudicate da una giuria interna composta da esponenti dei promotori e/o da persone da loro incaricate, allo scopo di selezionare le 13 fotografie ritenute più idonee a interpretare il tema del contest e tra queste quella più meritevole. Le opere fotografiche senza che sia individuabile il nome dell’autore.

Per il 1° classificato è previsto un premio in denaro di mille euro e la pubblicazione della foto sulla copertina del Calendario 2025 dei promotori. Agli autori delle altre 12 foto selezionate sarà offerto un soggiorno di una notte per 2 persone presso una struttura ricettiva all’interno del Parco delle Serre e la pubblicazione della foto all’interno del Calendario 2025 dei promotori. Tutti gli autori delle 13 foto selezionate saranno citati all’interno del calendario 2025 in quanto autori delle foto. Saranno inoltre invitati all’evento celebrativo di presentazione del calendario e riceveranno una targa ricordo con menzione del concorso e della vittoria conseguita.