Paravati di Mileto, 13enne in gravi condizioni dopo essere caduto dalla bicicletta

Dramma a Paravati di Mileto nella serata di venerdì.

Un tredicenne, iscritto alla terza media, è finito rovinosamente sull’asfalto mentre era in sella alla bicicletta. Al momento dell’incidente, che ha causato al ragazzo un trauma cranico, si trovava in compagnia di diversi amici. L’episodio si è verificato lungo via XXI Febbraio. Il personale sanitario del 118 lo ha soccorso e trasportato all’ospedale vibonese “Jazzolino”. Alla luce delle gravi condizioni in cui versa a causa del violento impatto del capo col manto stradale, è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale catanzarese “Pugliese”.