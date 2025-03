Papa Francesco lascia il “Gemelli” e ringrazia una signora di Monterosso per l’omaggio floreale

Papa Francesco ha lasciato il Policlino “Gemelli” di Roma (dopo era ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale) questa mattina e si appresta ad affrontare una convalescenza di due mesi. Prima si varcare la porta dell’ospedale romano, il Santo Padre si è affacciato dal balcone del quinto piano per salutare i fedeli e impartire la benedizione ai fedeli. Bergoglio ha voluto in particolare ringraziare una signora di Monterosso Calabro, Carmelina Mancuso, per l’omaggio floreale. Inoltre, ha salutato brevemente il personale e i vertici dell’Università Cattolica e del Policlinico Gemelli: il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professoressa Elena Beccalli; il Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, dottor Daniele Franco; inoltre il Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, professor Antonio Gasbarrini; il Vicepresidente della Fondazione Policlinico Gemelli, dottor Giuseppe Fioroni; il Direttore generale della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, professor Marco Elefanti, l’Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica, S.E. Monsignor Claudio Giuliodori, e il professor Sergio Alfieri, Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche del Policlinico e Responsabile dell’equipe medica del Gemelli; il direttore sanitario della Fondazione Policlinico Gemelli, dottor Andrea Cambieri.