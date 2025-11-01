Paola, dopo 30 anni via alla demolizione della palestra dell’Istituto tecnico

Sono in corso a Paola i lavori di demolizione della palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale e per geometri, dichiarata inagibile da un trentennio.

L’intervento, particolarmente complesso per la presenza di grandi travi in calcestruzzo, consentirà di realizzare una nuova struttura sicura, moderna e pienamente a norma, dotata di tribuna e progettata secondo gli standard Coni e i parametri di alta efficienza energetica.

«Dopo trent’anni di attesa – afferma la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro – eliminiamo una struttura ormai pericolante e restituiamo a Paola la prospettiva di una palestra nuova, sicura e di qualità. È un segnale concreto: la Provincia mantiene gli impegni e investe sul futuro delle scuole e dei giovani».

La nuova palestra sarà un punto di riferimento per la comunità scolastica e per lo sport cittadino, con spazi funzionali e tecnologie orientate al risparmio e alla sostenibilità.

«Stiamo portando avanti un piano ampio e rigoroso – prosegue Succurro – per modernizzare gli edifici scolastici di nostra competenza, renderli più sicuri e più accoglienti e favorire la pratica sportiva. Crediamo nella scuola come luogo di crescita, di socialità e di benessere. Ogni intervento che avviamo va esattamente in questa direzione. La Provincia di Cosenza continua a investire sul territorio e sulle nuove generazioni. Scuole sicure, strutture moderne e spazi per lo sport, questa è la nostra rotta e la stiamo seguendo – conclude la Presidente – con scrupolo e costanza».