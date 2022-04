Paola Barreca è campionessa regionale di Lifesaving

La nuotatrice serrese Paola Barreca si aggiudica 4 ori in altrettante gare e si laurea campionessa regionale di Lifesaving staccando il pass per le finali nazionali in programma a Milano dal 20 al 22 Aprile. Domenica scorsa si sono svolti, infatti, nella piscina Cassiodoro di Squillace i campionati regionali invernali di nuoto di salvamento Lifesaving, che hanno visto trionfare la Società Gruppo Atletico Sportivo che ha così aggiunto un altro prestigioso trofeo dopo quello conquistato a Febbraio a Reggio Calabria.

La società Gruppo atletico sportivo, guidata dai tecnici Angelo Greco, Germana Critelli, Giacomo Ferragina e Rossano Chiodo, ha avuto la meglio grazie alle prove sontuose dei suoi piccoli atleti che hanno portato a casa un bottino di 8 ori 3 argenti e 6 bronzi.

Questo l’elenco delle medaglie:

Oro

50 Manichino pinne -100 manichino pinne e torpedo: Audia Giovanni

Oro Staffetta Ostacoli frazioniste: Zinzi Allegra, Muraglia Martina, Barreca Paola, Cosentino Dalia

50 Manichino pinne -100 manichino pinne e torpedo – 50 trasporto manichino – 100 m ostacoli: Barreca Paola

200 super life: D’Andrea Simona

Argento

100 m ostacoli: Cosentino Dalia Maria

50 manichino pinne: Muraglia Martina

50 Trasporto manichino: Zinzi Allegra

Bronzo

50 m ostacoli: Barone Morgana

100 manichino pinne e torpedo – 50 manichino pinne: Zinzi Allegra

50 m trasporto manichino: Cosentino Dalia Maria

50 manichino pinne: Staglianò Francesco

100 m ostacoli: Audia Giovanni

Hanno contribuito al successo portando a casa numerosi punti gli atleti Emanuele Caccamo, Salvatore Caccamo, Emanuele Cerullo, Giuseppe Donato, Christian Rosario Merolla, Francesco Sinopoli, Flavia Scicchitano, Giuseppe Trombetta e i debuttanti, Giorgia Romeo, Ginevra Cristofaro, Martina Spanò, Antonio Provenzano.