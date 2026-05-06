Palmi, gestione campo da rugby e teatro: Calabria chiede chiarimenti sugli avvisi pubblicati in fase elettorale

Il candidato a sindaco Giovanni Calabria interviene in merito alla recente pubblicazione degli avvisi pubblici per la manifestazione di interesse all’affidamento e gestione del campo da rugby e del teatro

all’aperto in località Motta.



“Si tratta – dichiara Calabria – di strutture strategiche per la vita sportiva e culturale della città, la cui gestione produrrà effetti concreti nei prossimi anni. Proprio per questo, riteniamo necessario un

approfondimento pubblico sulle tempistiche e sulle modalità con cui tali procedure sono state avviate”.

Il Consiglio comunale di Palmi è stato sciolto lo scorso 20 febbraio e la città si avvia al rinnovo degli organi elettivi. In questo contesto, la pubblicazione di avvisi con scadenze collocate a ridosso delle elezioni solleva, secondo Calabria, “un tema di opportunità amministrativa e politica che non può essere sottovalutato”.

“Pur nel rispetto dell’operato degli uffici e della legittimità formale degli atti – prosegue – è evidente che tempistiche così ristrette rischiano di incidere sulla piena partecipazione e sulla più ampia concorrenza possibile tra gli operatori interessati”.

Ulteriore elemento evidenziato riguarda la comunicazione: “Per procedure di questo rilievo sarebbe stato auspicabile garantire la massima diffusione, anche attraverso i canali istituzionali più seguiti, al fine di assicurare trasparenza e pari opportunità”.

Alla luce di ciò, Calabria chiede all’Amministrazione uscente e al candidato sindaco che si pone in continuità con essa di chiarire pubblicamente “le ragioni che hanno determinato queste tempistiche”

e se non si ritenga “più opportuno demandare scelte di tale impatto alla futura Amministrazione, pienamente legittimata dal voto dei cittadini”.