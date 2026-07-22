Palmi è ufficialmente inserita nella graduatoria dei progetti finanziabili del bando “Sport e Periferie 2026”

In poco più di un mese, Palmi ha raggiunto un traguardo significativo: l’inserimento nella graduatoria dei progetti finanziabili del bando nazionale Sport e Periferie 2026. Un risultato importante, che non rappresenta ancora l’approvazione definitiva del finanziamento, ma segna un passo decisivo in un percorso complesso e competitivo.

Insediatasi nei primi giorni di giugno, la Giunta Comunale ha avviato immediatamente un lavoro serrato, consapevole delle scadenze ravvicinate e della complessità tecnica del bando. I tempi stretti avevano generato scetticismo in più di qualcuno, ma la risposta dell’amministrazione e degli uffici comunali è stata immediata: professionalità e un impegno costante che hanno permesso di predisporre gli atti necessari, verificare ogni dettaglio progettuale e garantire la qualità della proposta.

La collaborazione tra indirizzo politico e competenze tecniche ha trasformato una corsa contro il tempo in un’opportunità concreta. Il risultato ottenuto dimostra che, quando la macchina comunale opera in modo coordinato come da ambizione dell’esecutivo di “Palazzo San Nicola”, Palmi può affrontare sfide impegnative e superare anche le difficoltà iniziali che molti ritenevano insormontabili.

Nei prossimi dieci giorni verrà depositata tutta la documentazione richiesta dal Dipartimento per lo Sport per avviare la fase successiva dell’iter. Solo al termine delle verifiche ministeriali si potrà parlare di finanziamento definitivo: l’amministrazione guarda a questo passaggio con fiducia, soddisfazione e la prudenza necessaria.

«L’ingresso di Palmi nella graduatoria dei progetti finanziabili del bando Sport e Periferie 2026 è il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto Giunta e uffici comunali con grande impegno e serietà. Siamo determinati a raggiungere l’obiettivo programmatico di rendere fruibili le nostre strutture sportive, da anni abbandonate a se stesse.» dichiara il Sindaco. «Sapevamo che i tempi erano stretti e che molti ritenevano difficile centrare l’obiettivo, ma abbiamo scelto di provarci con metodo e unità di intenti. Questo risultato conferma che Palmi può competere e vincere sfide complesse. Continueremo a lavorare con prudenza, determinazione e responsabilità, perché questo progetto rappresenta un’opportunità preziosa per la città, che noi non vogliamo mancare.»