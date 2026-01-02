Pallone d’oro dilettanti, il serrese Michele Zaffino nell’elenco dei 20 finalisti

Dopo l’accesso all’elenco dei 30 migliori giocatori calabresi, il percorso sportivo di Michele Zaffino si arricchisce di un nuovo e significativo traguardo. L’atleta è infatti entrato ufficialmente, per la seconda volta, tra i primi 20 migliori giocatori dilettanti a livello nazionale selezionati da “Tuttocampo”. Un risultato di grande prestigio che si aggiunge al “Pallone d’Oro” vinto nel 2019 e che testimonia la costanza delle sue prestazioni e l’elevato livello raggiunto nel panorama calcistico italiano.

Si tratta di un riconoscimento che non arriva per caso, ma che è il frutto di anni di lavoro, sacrificio e dedizione, elementi che hanno contraddistinto la carriera di Zaffino fin dagli esordi. La sua crescita continua, unita a qualità tecniche e umane di primo piano, gli ha permesso di distinguersi sia a livello regionale che nazionale, affermandosi come punto di riferimento nel suo ruolo.

Questo ulteriore successo rappresenta non solo una conferma personale, ma anche un motivo di grande orgoglio per l’intera Calabria, che vede uno dei suoi rappresentanti emergere tra le eccellenze del calcio italiano. L’ingresso tra i migliori 20 giocatori a livello nazionale rafforza inoltre la candidatura di Michele Zaffino, unico atleta della Calabria, ai più importanti riconoscimenti individuali, consolidando la sua posizione tra i protagonisti assoluti della stagione.

