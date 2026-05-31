Dopo una lunga ed estenuante cavalcata il campionato di C Femminile ha palesato il suo esito finale.
Pallavolo Rossano ribalta il fattore campo e, dopo aver vinto la Coppa Calabria al PalaCalafiore di Reggio Calabria riesce a trionfare anche nella finale del campionato contro la Puliservice.
Risultato finale 1-3.
Questi i parziali: 19-25,25-22,19-25,19-25.
Rossano viene premiata da una costanza in campo e una compattezza maggiori. Vinto il primo set, ha subito il ritorno reggino, raddrizzando la situazione dal terzo in poi.
Pallavolo Rossano promossa in B2
Dopo una lunga ed estenuante cavalcata il campionato di C Femminile ha palesato il suo esito finale.