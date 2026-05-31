Pallavolo Rossano promossa in B2

31 Maggio 2026 Redazione Sport 0

Dopo una lunga ed estenuante cavalcata il campionato di C Femminile ha palesato il suo esito finale.
Pallavolo Rossano ribalta il fattore campo e, dopo aver vinto la Coppa Calabria al PalaCalafiore di Reggio Calabria riesce a trionfare anche nella finale del campionato contro la Puliservice.
Risultato finale 1-3.
Questi i parziali: 19-25,25-22,19-25,19-25.


Rossano viene premiata da una costanza in campo e una compattezza maggiori. Vinto il primo set, ha subito il ritorno reggino, raddrizzando la situazione dal terzo in poi.

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