Pallavolo Rossano ASD travolgente: 3-0 al Bisignano

La Pallavolo Rossano ASD chiude il girone d’andata nel modo più autorevole possibile, imponendosi con un netto 3-0 sulla Craticam Volley Academy nell’undicesima giornata del campionato di Serie C Femminile. Al palazzetto dello sport di Viale Sant’Angelo, finalmente tornato a riempirsi dopo settimane di assenza, le bizantine offrono una prestazione dominante, mai realmente messa in discussione, confermandosi al comando della classifica a punteggio pieno e laureandosi Campionesse d’Inverno.

Nonostante l’assenza forzata di Fabiola De Araujo, fermata da un infortunio rimediato nel turno precedente, la squadra di Luigi Zangaro dimostra ancora una volta profondità di rosa e grande organizzazione di gioco. In cabina di regia parte Veronica Risuleo, con Valeria Diaco opposta, Margo Dziunyk e Sara Genova al centro, Valentina Martilotti e Martina Domanico in banda. Il doppio ruolo di libero è affidato a Michela Falcone in ricezione e Morena Scorpaniti in difesa.

Dall’altra parte della rete, la Craticam Volley Academy di Massimo De Marco si presenta con una formazione giovane ma combattiva, guidata in campo dall’esperienza della capitana Francesca Lionetti, affiancata da Miriam Morelli in regia e Asia De Marco nel ruolo di libero.

L’avvio di gara è subito favorevole alle padrone di casa. Le bizantine prendono il largo già nelle prime battute del match, costruendo un vantaggio consistente grazie a una serie di servizi incisivi di Valentina Martilotti e a un attacco estremamente efficace. Bisignano fatica a trovare contromisure e il primo set scivola via rapidamente fino al 25-13, con ampio spazio anche per le rotazioni.

Nel secondo parziale il copione non cambia. Le gialloblù aumentano ulteriormente i giri del motore, trovando break importanti al servizio con Margo Dziunyk e Martina Domanico, che scavano un solco profondo già a metà set. Il divario si allarga progressivamente e le libellule bizantine chiudono con un perentorio 25-8, confermando una superiorità evidente in ogni fondamentale.

Nel terzo set Zangaro opta per una formazione sperimentale, con Martina Domanico schierata in palleggio. La risposta della squadra è comunque impeccabile: aggressività al servizio, solidità in difesa e continuità offensiva consentono alle bizantine di prendere subito il controllo del gioco. Valeria Diaco firma una lunga serie di punti in battuta, mentre il pubblico applaude anche il rientro in campo di Asia Sommario, al debutto stagionale dopo un lungo stop per infortunio. Il set si chiude sul 25-13, sancendo una vittoria netta e mai in discussione.

Con questo successo la Pallavolo Rossano ASD conclude il girone d’andata da capolista imbattuta, confermando numeri e prestazioni da assoluta protagonista del campionato. Non c’è però tempo per festeggiare: il calendario propone subito un nuovo impegno, con la prima giornata del girone di ritorno in programma mercoledì 17 dicembre contro lo Sporting Magna Graecia Catanzaro, ancora una volta tra le mura amiche.