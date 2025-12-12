Pallavolo Rossano Asd torna a casa: domani sfida con la Craticam per chiudere l’andata al top

La Pallavolo Rossano ASD ritrova finalmente il calore del proprio pubblico dopo ventotto giorni lontani da casa. L’ultima apparizione al palazzetto di Viale Sant’Angelo risale al 15 novembre, nella gara interna contro il Crotone. Da allora, le libellule bizantine hanno continuato a correre, inanellando vittorie e mantenendo saldo il primato in classifica a punteggio pieno nel campionato di Serie C Femminile. Domani alle 17.30 il ritorno davanti ai propri tifosi avrà un sapore speciale: la squadra di Luigi Zangaro è già matematicamente campionessa d’inverno grazie al netto successo di Castrovillari e al punto perso dalla Nuova Bisignano nell’ultimo turno.

L’unica incognita riguarda la regia: l’infortunio alla caviglia della palleggiatrice Fabiola De Araujo potrebbe costringere il tecnico jonico a rivedere l’assetto iniziale. In caso di forfait, Veronica Risuleo è pronta a guidare senza esitazioni il gioco rossanese, garantendo solidità e continuità. Al suo fianco, in diagonale Valeria Diaco, con Margo Dziunyk e Sara Genova al centro, mentre Martina Domanico e Valentina Martilotti agiranno in banda. A completare il sestetto ci sarà il libero Michela Falcone.

L’avversaria di turno sarà la Craticam Volley Academy, formazione giovane ma in forte crescita, reduce da una vittoria preziosa in casa contro il Paola. La squadra bisignanese, guidata dal carismatico tecnico Massimo De Marco, ha costruito un percorso sorprendente negli ultimi anni, passando dai campionati provinciali al massimo livello regionale. La rosa è composta quasi interamente da atlete nate nel nuovo millennio, con un’unica giocatrice d’esperienza: la capitana Francesca Lionetti, classe 1984. Tra i profili più interessanti spicca l’opposta Giabie Rustani, talento del 2007 cresciuto a Bisignano e con esperienze in Serie B.

Lo schieramento tipico delle ospiti prevede Giorgia Amodio in palleggio, Rustani opposta, Lionetti e Giulia Meringolo in banda, Morrone e Cipolla al centro e Asia De Marco nel ruolo di libero. Nonostante la differenza di esperienza, la Craticam arriverà a Rossano con grande entusiasmo e senza nulla da perdere, determinata a misurarsi con la capolista del torneo.

Per la Pallavolo Rossano ASD si tratta dell’ultima gara del girone d’andata, una sfida che arriva nel momento migliore, con il pubblico pronto a tornare sugli spalti per sostenere una squadra che sta facendo sognare l’intero territorio. L’appuntamento è fissato per domani alle 17.30 al palazzetto dello sport di Viale Sant’Angelo: l’atmosfera si preannuncia caldissima. L’invito è semplice e diretto: essere presenti, colorare gli spalti e sostenere le bizantine verso un altro importante risultato.