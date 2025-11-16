Pallavolo Milani rispetta i pronostici e batte l’Amaro Dhelios

Calendario avaro di incontri agevoli per l’Amaro Dhelios che lotta ma non basta per poter competere con la super Pallavolo Milani.



Il tour de force di impegni molto difficili continua per gli amaranto che, tra le mura amiche del PalaBoccioni, cedono il passo 0-3.

Combattutissimo il primo set: rush finale vincente per la nuova capolista temporanea della Serie C Maschile (20-25 nel primo set).

Passo indietro per gli amaranto nel secondo set terminato 17-25.

Pronta riscossa e grande equilibrio con Capitan D’Agostino che riescono anche a comandare le danze: il finale, però, è perfetto e determinato per i silani.

Termina 19-25.

Strada lunga e cruenta in questa stagione d’esordio per gli amaranto che, sabato prossimo, giocheranno un’altra sfida durissima contro una delle regine di questo campionato la Diper Jolly, team preparatissimo in arrivo da Cinquefrondi.

Tocca lavorare duro senza pensare a risultati e classifica, attendendo il momento giusto per firmare il ritorno al successo.