Pallanuoto, serie A femminile: sabato alle 14 Olio di Calabria affronta la Brizz Nuoto. Morrone: “Serve un grande pubblico”

Serve un grande pubblico ma, anche, una grande prestazione della Cosenza pallanuoto. La settima gara per il campionato di serie A1 vede in acqua Olio di Calabria Igp contro la Brizz Nuoto in uno scontro diretto utile alla salvezza. “Sabato ci aspetta un match molto delicato e fondamentale ai fini della classifica e del morale. La sconfitta contro Rapallo, ci ha dimostrato che ancora c’è tanto su cui lavorare, e difatti già lunedì siamo entrate in acqua con l’atteggiamento giusto per preparare al meglio la partita contro la Brizz”, afferma l’atleta Federica Morrone. Che poi chiama a raccolta il pubblico calabrese. “Loro sono una buona squadra, che rispetto allo scorso anno si è rinforzata, e che come noi puntano alla salvezza. Noi abbiamo dalla nostra il fattore campo, siamo nella nostra piscina, supportate come sempre dal nostro pubblico, e abbiamo voglia di portare a casa il risultato”, l’auspicio della giocatrice bruzia.

La squadra si è allenata bene in settimana, alternando le sedute pomeridiane anche in palestra. L’ambiente è carico, positivo. Ed in attesa di una partita che, a questo punto del campionato, diventa fondamentale per il prosieguo. Il presidente Francesco Manna ha seguito minuto per minuto il lavoro della squadra; mentre il mister Francesco Fasanella ha cercato di correggere ciò che non è andato per il verso giusto nella precedente partita, nonostante la forza dell’avversario. Rosa al completo, ad ogni modo: tutte a piena disposizione della causa.