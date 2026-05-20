Pallanuoto, la Kairos Nuoto Lamezia chiude la stagione con un netto 20-2 in trasferta

Si chiude con una vittoria rotonda il percorso della Kairos Nuoto Lamezia nel campionato Allievi. Nella finale valida per il 7° e 8° posto, la formazione di pallanuoto lametina si è imposta con un perentorio 20-2 al termine di una gara saldamente condotta dal primo all’ultimo minuto di gioco contro la formazione Aics Matera.

Il match, disputato domenica 17 maggio all’interno dell’impianto natatorio di Potenza, ha evidenziato fin dalle prime battute un divario tecnico e atletico netto tra le due squadre, che ha permesso alla Kairos di imporsi e di mettere al sicuro il risultato già nelle prime frazioni. La squadra della Piana ha mostrato un’ottima organizzazione difensiva, concedendo pochissimo agli avversari.

L’andamento della sfida ha consentito allo staff tecnico, guidato da mister Pierluigi De Fazio con il supporto della dirigente Sara Zaffina, di gestire ampiamente le rotazioni, concedendo un minutaggio significativo ai ragazzi sotto età della squadra. I più giovani hanno risposto con una prestazione di spessore, mostrando personalità e integrandosi perfettamente nei meccanismi dei compagni più esperti.

A coronamento della giornata, alcuni dei sotto quota hanno trovato la via del gol. Un segnale importante, questo, per il futuro della società, che conferma la bontà del lavoro svolto con il vivaio e la crescita costante di tutto il gruppo.

Con questo successo la Kairos Nuoto Lamezia conquista il 7° posto nella classifica finale della categoria Allievi, archiviando la stagione con una prestazione corale solida e importanti prospettive in ottica futura. Un doveroso plauso va, quindi, ai protagonisti di questa positivissima sfida: Felice Baratta, Matteo Villella, Giovanni Mazzarella, Matteo Federico, Gabriele Bernardini, Agostino Viola, Angelo Labonia, Battista Chirico, Mattia Ceraudo, Gianfranco Rettura, Giuseppe Barbieri, Giuseppe Graziano e Nicolò Ceraudo