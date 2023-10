Pallanuoto femminile Serie A1, vince in casa l’Olio di Calabria Igp Cosenza: 13-11 contro U.s.L Locatelli Genova

Prima partita in casa per le atlete della Olio di Calabria Igp Cosenza e prima vittoria della stagione.

Pubblico entusiasta per l’esordio nella piscina di Campagnano e primi punti in classifica, nella massima serie. 4-3; 4-2; 0-3; 5-3 i parziali. A segno, per la squadra del presidente Manna, Herrera (2 reti), Salcedo (1), Malluzzo (2), Morrone (2), Mandelli (4) e Nisticò (2). Arbitri della partita: Navarra Bruno e Ricciotti Fabio.

“Il primo tassello per iniziare con il piede giusto questo campionato: è uno degli scontri diretti a cui abbiamo puntato”, dicono a margine del match le atlete bruzie e la dirigenza. “Sappiamo tutte le difficoltà cui andremo incontro, ma ci siamo strutturate per fare bene nelle nostre possibilità e per restare nella massima serie, perché è quello a cui ambiamo”, il messaggio, chiaro, che si vuole inviare a tifosi ed avversari.

Pubblico delle grandi occasioni ed entusiasmo per una partita, in Serie A, che difficilmente può essere dimenticata. “Le ragazze hanno lavorato bene nel corso della settimana per migliorare le situazioni di gioco e per abituarsi ad un ritmo partita intenso”, ha invece spiegato il mister Francesco Fasanella.

Giocare a Cosenza, con il tifo e con la tanta allegria dei cosentini, è l’arma in più, nonostante le tante espulsioni e forse qualche decisione arbitrale non troppo favorevole alla squadra di casa. Prossima partita ancora a Cosenza, sabato prossimo, 14 ottobre alle 14 contro C.s. Plebiscito Pd. Tra le curiosità, sugli spalti intenti a seguire il match, anche il presidente del Consorzio Olio di Calabria Igp Massimino Magliocchi ed il direttore Giuseppe Perri.

Per chi volesse rivedere immagini ed azioni è possibile sul canale dedicato:https://www.youtube.com/channel/UCskIKK7nPNC5J2uQhwbF8-g