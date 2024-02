Pallanuoto femminile, serie A1: Olio di Calabria ancora fuori casa, sabato a Padova

“Sabato ci aspetta la seconda trasferta consecutiva, questa volta contro il Padova, un’ottima squadra, che conosciamo bene. La partita di andata contro di loro si è conclusa con cinque gol di differenza, ma è passato tanto tempo, e nel frattempo abbiamo lavorato tanto, ci siamo amalgamate meglio. Stiamo lavorando al completo da un po’ e ci stiamo preparando per non sfigurare contro di loro. Faremo del nostro meglio per mostrare il nostro gioco. L’impegno di tutte e la concentrazione dovrà portarci a disputare questa difficile partita nel migliore dei modi, in quanto tutti abbiamo capito quanto siano importanti i punti per noi adesso”. Parole e pensieri dell’atleta cosentina Elvira Ermakova.

L’Olio Igp di Calabria è impegnata, sabato 2 marzo alle 18, nella piscina del Plebiscito Padova per la terza giornata del girone di ritorno. Una gara fondamentale, attesa e carica di aspettative per la squadra del presidente Manna e guidata dal mister Francesco Fasanella. In palio punti salvezza e spirito agonistico elevati. La squadra bruzia si è allenata bene, in settimana. Con la convinzione di riprendere il cammino sportivo e giocare bene contro chiunque. Si può fare.