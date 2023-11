Pallanuoto femminile Serie A1, Cosenza impegnata a Roma con Sis

Ottava partita del campionato di Serie A1 per la pallanuoto femminile. Sabato 18 novembre, alle 19 al Polo Acquatico di Anzio, l’Olio di Calabria Igp, la squadra del presidente Manna, affronta la Sis Roma. Penultimo match, prima del girone di ritorno. “Sabato affronteremo la SIS Roma, partita ostica contro una delle compagini di punta della nostra serie. Oltre a vantare diverse e forti individualità, la loro storia ed il loro prestigio le precedono ma noi non ci lasciamo intimorire”, afferma Federica Nisticò per la Cosenza Pallanuoto.

“Come abbiamo già dimostrato, siamo una squadra che non si arrende. Cresciamo di partita in partita imparando dai nostri errori e valorizzando i nostri punti di forza”, assicura la giocatrice bruzia. “Il nostro obiettivo è chiaro: lottare per ogni punto, con la passione che ci contraddistingue e testimoniando l’impegno che mettiamo in acqua ogni giorno. Un’occasione unica per dimostrare la nostra determinazione, energia ed unità”, le parole pre-match di Federica Nisticò. Il mister Fasanella ha spinto molto, in settimana, sulla tattica e sulle diverse fasi di gioco.

I tifosi potranno seguire la diretta streaming sulla pagina YouTube della società Aqa (https://www.youtube.com/@spazioaqa7109)