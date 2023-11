Pallanuoto femminile, serie A1: a Cosenza sabato match clou contro Bogliasco

Sabato 25 novembre, ore 14, piscina comunale di Cosenza. L’Olio di Calabria Igp affronta l’ultima gara del girone di andata valevole per il campionato di serie A1 femminile. “Sabato davanti al nostro pubblico nella Piscina di Campagnano, alle 14 con la sfida contro il Netafim Bogliasco 1951,chiudiamo già un bel pezzo del nostro campionato con la fine del girone di andata, tra sconfitte e vittorie, ma soprattutto con la consapevolezza che possiamo centrare il nostro obiettivo, la salvezza, se la squadra continuerà a lavorare unita e con l’obiettivo comune”, afferma Luisa Pirillo dirigente della squadra allenata da mister Francesco Fasanella.



“Guardando alla sfida di sabato, ad oggi sarebbe la nostra semifinale play-out”, per Pirillo. Quindi una sfida da giocare con “vigoria e mentalità vincente”. In questo momento siamo a parità di punti, entrambe con la voglia di portare a casa la vittoria: solo che ciò che fa la differenza per noi è il calore del nostro pubblico che- facendo da cornice alla squadra- sicuramente spingerà le ragazze a dare il massimo”. Da qui l’invito alla massima partecipazione ed al tifo entusiasmante per l’ Olio di Calabria Igp Cosenza Pallanuoto.

L’ingresso in piscina è, come sempre, gratuito. Pronta anche la diretta video sulla pagina social della società. Si attende, anche in questa occasione, un grande pubblico.

Arbitri della gara Federico Braghini e Stefano Scappini.