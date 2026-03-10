Palestra interscolastica di Serra San Bruno e viabilità montana, Mangiardi: “Accelerare gli interventi nell’interesse dei cittadini”

“La delibera del presidente della Provincia di Vibo Valentia dello scorso mese di giugno, con cui è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo anche alla riqualificazione della palestra interscolastica di Serra San Bruno, rappresenta un passaggio amministrativo importante nell’ambito dell’Avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, inserito nel Programma Nazionale ‘Scuola e Competenze’ 2021-2027 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”.

Dopo le polemiche a mezzo social deflagrate nella fase di pre-campagna elettorale nella città della Certosa, arriva la puntualizzazione dell’Ente provinciale che precisa che “tra gli interventi candidati al finanziamento figura quello relativo ai lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra interscolastica di Serra San Bruno, per un importo complessivo di 940mila euro. Il Documento di indirizzo alla progettazione è stato redatto dalla Macrostruttura ‘Edilizia Scolastica’”.

La deliberazione, adottata dal presidente, Corrado Antonio L’Andolina, riguarda complessivamente tre interventi nel territorio provinciale: oltre alla palestra interscolastica di Serra San Bruno, sono previsti anche la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto del Convitto Alberghiero di Vibo Valentia e i lavori di riqualificazione della palestra coperta del plesso ITE di Vibo Valentia. La realizzazione degli interventi resta subordinata all’approvazione del Bilancio 2025-2027 e al successivo ottenimento del finanziamento ministeriale.

Su questi temi interviene il consigliere provinciale Carmine Mangiardi, primo degli eletti nella recente tornata elettorale provinciale nella coalizione “Progressisti e Riformisti per il Vibonese”. Mangiardi, sulla base di “specifiche competenze tecniche nel settore delle opere pubbliche e della gestione del territorio”, ha voluto esprimere alcune riflessioni con “spirito costruttivo e nell’interesse della collettività”.

“Naturalmente – osserva Mangiardi – mi auguravo che i lavori per la messa in sicurezza della palestra interscolastica di Serra San Bruno fossero già in una fase più avanzata, magari in appalto; su questo avevamo lavorato, d’intesa con il consigliere Carmine Franzè, nella scorsa consiliatura. Si tratta di una struttura importante per il territorio e per le attività sportive e scolastiche dei nostri giovani, per cui è fondamentale che l’iter proceda nel più breve tempo possibile”.

Il consigliere provinciale richiama poi l’attenzione anche su altre opere attese da tempo nel territorio montano, “come il completamento della Strada Provinciale n. 60 Soriano-Pizzoni-Vazzano, i cui lavori – ricorda – sono stati avviati da tempo e non sono ancora stati conclusi. Si tratta di infrastrutture strategiche – sottolinea – che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sullo sviluppo delle aree interne”.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla situazione della viabilità provinciale nelle zone più prettamente montane, “dove – secondo Mangiardi – permangono criticità che meritano un impegno costante da parte dell’ente provinciale. In alcune strade – afferma – diversi utenti hanno corso seri rischi. È quindi necessario continuare a investire sulla manutenzione e sulla messa in sicurezza della rete viaria, soprattutto nei territori montani che spesso soffrono maggiormente l’isolamento”.

Un ulteriore passaggio riguarda gli interventi legati al maltempo che hanno interessato la provincia di Vibo Valentia. “Gli eventi calamitosi – osserva – hanno colpito un po’ tutto il territorio provinciale, ma in molti casi hanno avuto effetti ancora più rilevanti nelle aree montane. Per questo credo che anche gli interventi di somma urgenza debbano tenere in adeguata considerazione le reali priorità del territorio”.

Le dichiarazioni del consigliere provinciale si inseriscono quindi in una prospettiva di “collaborazione istituzionale e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini, con l’obiettivo di accelerare i processi amministrativi e garantire interventi efficaci sia nel campo dell’edilizia scolastica sia in quello della sicurezza della viabilità provinciale”.

Per Mangiardi, infatti, la priorità resta quella di assicurare risposte concrete alle comunità locali, “con particolare attenzione alle aree montane, affinché – chiosa il consigliere provinciale – le opere programmate possano trasformarsi quanto prima in cantieri e in servizi reali per i cittadini”.