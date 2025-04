Palazzo Campanella si colora di blu: il Consiglio regionale aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso esprime “piena vicinanza alle famiglie che quotidianamente si fanno carico dei bisogni e delle esigenze delle persone con disturbo dello spettro autistico. Sono famiglie che hanno bisogno di atti concreti che garantiscano i diritti fondamentali, tra cui l’accesso all’istruzione e al mondo del lavoro, rimuovendo ogni barriera e ostacolo”.

Nella ricorrenza del 2 aprile, il Consiglio regionale aderisce all’iniziativa ‘Light it up blue’, illuminando di blu Palazzo Campanella. Aggiunge Mancuso: “apprezziamo le iniziative che le istituzioni e le associazioni di volontariato, come ANGSA – Calabria, portano avanti per sostenere le famiglie. In questa direzione, il Consiglio regionale ha istituito il ‘Garante dei diritti delle persone con disabilità’, una figura che la Calabria ancora non aveva, con l’obiettivo di promuovere azioni per favorire l’integrazione sociale e migliorare la qualità della vita dei soggetti più fragili”.