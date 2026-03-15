Padre e figlio in monopattino volano nel fiume sotto la carreggiata: salvati dai Vigili del Fuoco

Nelle ore pomeridiane, nel comune di Figline Vegliaturo, in località Timparella, lungo la strada comunale via Vegliaturo, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a seguito della caduta di due persone, padre e figlio, da un’altezza di circa 10 metri nel letto di un fiume adiacente alla carreggiata. I due, di nazionalità turca, rispettivamente di 42 e 18 anni e residenti presso il centro SAI di Figline Vegliaturo, stavano viaggiando a bordo di un monopattino quando, per cause in corso di accertamento, ne hanno perso il controllo finendo giù da una scarpata.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto i feriti utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), operando in sicurezza in un’area particolarmente impervia. Dopo il recupero, i due sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118.

Il figlio è stato trasportato tramite elisoccorso presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza.

Sul luogo dell’intervento sono giunti anche il Suem 118 e la Polizia per gli adempimenti di competenza.