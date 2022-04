Pace e solidarietà, le iniziative dell’Istituto “Einaudi” di Serra San Bruno a favore del popolo ucraino

Alla vigilia delle festività pasquali l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” ha organizzato la Giornata di solidarietà per il popolo ucraino. La manifestazione si è articolata in due momenti: uno dedicato alle riflessioni inerenti il momento storico che tutti noi stiamo vivendo e un altro alla beneficenza. La cerimonia, svoltasi nel cortile della scuola, è stata inaugurata dal dirigente scolastico Antonino Ceravolo che, da sempre attento alle problematiche contingenti e promotore di una didattica improntata alla formazione di alunni-cittadini attivi, dopo una sentita riflessione, ha lasciato la parola ai discenti delle classi terminali dei vari indirizzi di studio.



Questi ultimi, a seguito vari dibattiti svolti in classe sotto la guida dei docenti, hanno espresso il loro pensiero critico su due argomenti interconnessi che da circa un mese accompagnano i discorsi quotidiani di tutta la popolazione mondiale: la pace e la guerra. A questo primo momento, che è stato trasmesso in diretta Facebook per garantire la piena partecipazione della popolazione scolastica e non, è seguito quello dedicato alla solidarietà. Nella fattispecie, nei locali dell’Istituto, i ragazzi dell’indirizzo Ipseoa, coadiuvati dal professor Francesco Angotti, hanno allestito la sala in cui sono state esposte, prima di essere vendute, un centinaio di pastiere. Queste ultime sono state preparate sempre dagli alunni dell’ex indirizzo alberghiero, guidati dai docenti Luigi Giordano e Francesco Lamanna. Sotto il coordinamento della professoressa Maria Teresa Vavalà, che ha provveduto alla promozione dell’iniziativa, i dolci pasquali sono stati acquistati dai docenti dei vari istituti e il ricavato verrà devoluto al popolo ucraino attraverso la Comunità di Sant’Egidio. Sempre nell’ottica della solidarietà la professoressa Maria Teresa Gagliardi ha promosso tra gli alunni una raccolta di beni di prima necessità (cibo e materiale sanitario), che, prelevati in loco da don Roberto Celia, direttore della Caritas diocesana di Catanzaro-Squillace, verranno inviati in Ucraina. Questo evento, ultimo in ordine temporale, rientra tra le varie manifestazioni che, curate da docenti e alunni dei diversi indirizzi dell’Istituto Einaudi, ha come scopo quello di coniugare competenze critiche e pratiche con il fine di aprire per i discenti una finestra sul mondo.