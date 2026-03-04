Pacco sospetto in spiaggia: conteneva 62 chili di hashish

4 Marzo 2026 Redazione Cronaca 0

A seguito di una segnalazione pervenuta da due cittadini di un pacco anomalo sulla spiaggia del litorale di Curinga, personale militare della Capitaneria di porto di Vibo Valentia e dell’Ufficio Locale Marittimo di Pizzo ha rinvenuto un pacco ben sigillato, all’interno del quale è stata ritrovata la presenza di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente suddivisa in panetti.

Con il supporto dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, la sostanza è stata testata e qualificata come hashish, nonché quantificata in circa 62 chili. Informata la competente Procura di Lamezia Terme, il personale intervenuto ha proceduto quindi al sequestro della partita di droga.

Contenuti correlati

Articoli correlati

Cronaca

Vibo, droga sul tavolo di casa: arrestato

29 Gennaio 2022 Biagio La Rizza 0

La Polizia di Stato di Vibo Valentia e in particolare gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, con l’ausilio dell’Unità Cinofila dell’U.P.G.S.P., nella mattinata di venerdì, nel corso di mirati servizi svolti per la prevenzione […]