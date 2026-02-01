Ottava sinfonia amaranto: la capolista Domotek Volley Reggio Calabria non lascia scampo a Campobasso

Match dalle mille emozioni quello andato in scena a Campobasso tra Energy Time Campobasso e Domotek Volley Reggio Calabria.
I primi due set controllati senza problemi dai calabresi, il terzo sembrava andare nella stessa direzione ma una reazione incredibile dei molisani sul finale di set ha allungato l’incontro. Il quarto ed ultimo set è stato un monologo della capolista con un tentativo di reazione dei padroni di casa frenato dalle schiacciate di Capitan Laganà.
Energy Time Spike Campobasso – Domotek Volley Reggio Calabria 1-3
(23-25, 20-25, 28-26, 19-25)
Energy TimeSpike Campobasso: Valchinov 2, Consonni, Ciampa 14, Del Fra 3, Morelli, Zanni 1, Salvador 12, Graziani 18, Rescignano, Arienti 9, Bartolini 2, Aretz 5, De Nigris, Cometti.
Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli 2, Spinello, Zappoli 9, Presta 13, Lopetrone, Saitta 3, Motta, Innocenzi 1, Ciaramita, Laganà 26, Lazzaretto 19, Rigirozzo 4, Parrini.
Arbitri Giuseppe Resta e Luigi Pasciari.