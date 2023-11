Ottava giornata Serie B: turno di riposo per la Domotek Volley Reggio Calabria, ne approfitta l’Aquila Bronte

Per la seconda volta nelle prime otto giornate il calendario della Serie B ha frenato la corsa della Domotek Volley Reggio Calabria che, pertanto, si è limitata nello scorso weekend ad osservare quanto accadeva sugli altri campi.

Non si è lasciata sfuggire la ghiotta occasione l’Aquila Bronte che, sia pur di misura, ha chiuso sul 3-0 il confronto con la Paomar Volley Siracusa affiancando momentaneamente i reggini sul gradino più alto del podio. Il derby siciliano era particolarmente atteso: solo un punto, infatti, divide adesso gli aretusei, dalle due battistrada. Balzo in classifica anche per la Raffaele Lamezia che, con il punteggio di 1-3, si è messa in tasca i tre punti contesi dai padroni di casa della Costa Dolci Papiro Catania ed affiancato la Datterino Letojanni che, al tie break, ha ceduto nella sfida interna con la Ciclope Volley Bronte. Si porta a distanza di sicurezza dai bassifondi la Re Borbone Palermo tornata vincitrice dallo scontro diretto con la Systemia Viagrande Catania. Gli etnei sono stati sorpassati in graduatoria dalla Tonno Callipo Vibo Valentia uscita, infine, trionfante dal derby calabrese con la Volley Bisignano (3-1).