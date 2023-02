Ospedale, “Serra al centro” sottolinea le criticità: “Ambulanza troppo vecchia, è un rischio per tutti”

“Come avevamo anticipato qualche settimana fa la questione ambulanza è rimasta irrisolta. Forse chi di competenza non ha ben compreso l’importanza di un mezzo di soccorso adeguato per poter intervenire durante le emergenze/urgenze. Come mai su un acquisto di ben tre ambulanze neanche una è stata destinata al nosocomio San Bruno?”.

È sempre più insistente la critica del movimento “Serra al centro”, secondo il quale il “San Bruno” da tempo “è finito nel mirino di una politica sanitaria basata su tagli e ridimensionamenti” e “oggi si trova a dover combattere con l’usura dei mezzi a disposizione quali l’ambulanza”..

Il gruppo spiega che “il mezzo di soccorso attualmente in uso ha un motore che ha percorso circa 420mila chilometri, continuamente dà problemi e per tale motivo necessita di frequenti interventi di riparazione”, quindi “inevitabilmente rappresenta un fattore di rischio non soltanto per l’equipaggio ma anche per chi viene soccorso”.

Posto che ciò “potrebbe costare cara a qualche povero paziente”, il movimento politico rileva che “la vita di un’ambulanza dipende da molte variabili, quali la corretta manutenzione, i percorsi che giornalmente compie, le strade e così via” e ritiene che “un mezzo di soccorso quotidianamente impegnato in zone montane non può avere la stessa durata di un mezzo di soccorso che percorre strade più agevoli”.

Il gruppo sottolinea che “di tutto ciò l’Asp vibonese non ne ha tenuto conto quando ha acquistato tre ambulanze nuove destinate ai nosocomi di Vibo Valentia e Tropea, confermando così il totale disinteresse verso l’ospedale ‘San Bruno’” e biasima “un disimpegno verso le carenze ospedaliere dell’entroterra e nei confronti dei bisogni sanitari dei cittadini montani ormai conclamato, malgrado le belle parole scritte e parlate dal Commissario dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano”. Non manca una promessa: “continueremo a vigilare e a denunciare prontamente qualsiasi disservizio o carenza che riguarda l’ospedale di Serra che deve tornare a vivere e soprattutto a salvare vite”.