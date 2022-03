Ospedale, “Serra al Centro” e “Per Serra Insieme” proseguono la battaglia: “Auspichiamo di coinvolgere i livelli superiori, il ‘San Bruno’ va tutelato”

I movimenti “Serra al Centro” e “Per Serra Insieme” hanno organizzato per giovedì alle 15 una conferenza stampa per “valorizzare il lavoro di raccolta firme a difesa dell’ospedale che andrà avanti nei prossimi giorni nei centri del comprensorio”. I due gruppi ritengono positivo che rispetto “al problema dell’ospedale ‘San Bruno’ si sia aperta un’ampia discussione” e che “il sindaco di Vibo Valentia abbia convocato un Comitato di rappresentanza e una Conferenza dei sindaci per discutere dello stato della sanità”.



“Consideriamo giusto – sostengono i due movimenti – quanto detto sul potenziamento dell’ospedale ‘Jazzolino’, ma ribadiamo con fermezza che ciò non possa avvenire a scapito del ‘San Bruno’ che è il punto di riferimento di tutta l’area montana. Dopo un commissariamento durato oltre 10 anni, con conseguente blocco delle assunzioni e crescita dell’emigrazione sanitaria anche per patologie che potevano e dovevano essere affrontate in loco, è indispensabile che l’ospedale ‘San Bruno’ sia considerato nella riorganizzazione delle rete sanitaria annunciata dal presidente della Regione e commissario alla Sanità Roberto Occhiuto, di cui per primi abbiamo colto i segnali”. Con questo obiettivo, “la battaglia continuerà”: i due movimenti sono pronti a “confrontarsi con i livelli istituzionali superiori affinché prendano contezza della situazione e attivino le opportune azioni e misure straordinarie”.

“Serra al Centro” e “Per Serra Insieme” sottolineano inoltre la necessità di “provvedimenti forti” e valutano il Consiglio comunale aperto svoltosi nei giorni scorsi, anche alla luce del “flop di partecipazione”, come “privo di valore e di significato sostanziale”, non avendo peraltro “nemmeno prodotto un documento di sintesi preciso, dettagliato ed efficace”. Ulteriori interventi verranno illustrate nel corso dell’appuntamento con la stampa.