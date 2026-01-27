Ospedale “San Bruno”, verso il sit-in a oltranza. Il Comitato: “Ci ribelleremo con tutte le nostre forze”

“Stanno giocando con le nostre vite e noi a questo ci ribelleremo con tutte le nostre forze”. Il presidente del Comitato “San Bruno” Rocco La Rizza alza i toni del confronto e assicura battaglia finché l’obiettivo della “tutela della salute” non sarà raggiunto. Ieri sera è stata posizionata una tenda simbolica nei pressi dell’’ospedale, ma nei prossimi giorni ne sarà posizionata “una più grande”, quasi a significare l’estendersi della protesta.



“Non ci fermeremo qui – sostiene La Rizza -, proseguiremo oltre. Stiamo preparando un sit-in a oltranza per esprimere il disagio della comunità. L’anestesista è andato in pensione e non è stato sostituito, sono state designate due figure che anestesista non sono. Evidentemente è una doppia presa in giro e noi non possiamo accettare questa situazione”. C’è dunque preoccupazione per il futuro del presidio, ma anche determinazione nel non volersi arrendere. E c’è un invito al presidente della Regione Roberto Occhiuto ed a tutte le forze politiche a “guardare con attenzione a questo territorio dell’ultima provincia della Calabria, a queste condizioni, altro che Calabria meravigliosa”.

La Rizza fa poi notare che ieri sera “l’ambulanza era demedicalizzata, senza anestesista”. “Ormai – commenta – non siamo più abituati a pensare a ciò che succede, non fanno nemmeno notizia le morti per mancanza dell’ambulanza. Di certo, così non si può andare avanti”.