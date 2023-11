Ospedale “San Bruno” tra presente e futuro: le valutazioni del dottor Leonardo Bertucci

La situazione dell’ospedale “San Bruno” continua ad essere al centro del dibattito vista la sua importanza per la tutela della salute della popolazione dell’entroterra vibonese. Per approfondire l’attuale stato di cose e le prospettive per il futuro abbiamo rivolto alcune domande al dottor Leonardo Bertucci, rappresentante sindacale Cisl Medici.

Dottore, mi faccia una sintesi delle attuali criticità in cui versa il presidio ospedaliero di Serra San Bruno, in particolare dell’unico reparto attualmente attivo, da lei diretto.

Da alcuni mesi si sta lavorando attivamente con il management aziendale, in particolare con il direttore sanitario, dottor Mandia, per sopperire alla drammatica carenza di dirigenti medici che, come sappiamo, coinvolge tutto il territorio nazionale.

L’U.O.C. Medicina Interna –Lungodegenza ha una dotazione di 28 posti letto, di cui 18 in Medicina e 10 in Lungodegenza, più due in Day Hospital terapeutico.

A ciò si aggiunge un’intensa attività ambulatoriale di ecografia internistica, vascolare, tiroidea e scrotale, di diabetologia, di medicina interna, di geriatria e dislipidemie.

Fino a qualche mese fa l’organico medico era composto da 7 unità, ma, a seguito di pensionamenti, trasferimenti sul territorio o in altri presidi, si è ridotto drasticamente.

I continui solleciti da me effettuati per il reclutamento di nuovo personale hanno portato inizialmente ad effettuare assunzioni a tempo determinato, per abbreviare la tempistica, e successivamente all’indizione, da parte del dottor Giuliano, del concorso a tempo indeterminato per l’assunzione di 7 medici, elevati a 10 con una recente delibera.

Il concorso è stato concluso di recente, la graduatoria è in fase di scorrimento e, nel giro di qualche settimana, dovrebbe essere inviato un numero di medici congruo alla gestione del reparto.

Già il primo dicembre dovrebbero prendere servizio i primi due dirigenti medici che, dopo un periodo di affiancamento, potranno entrare nella regolare turnistica, di seguito, al termine, delle routinarie procedure amministrative, dovrebbero essere assunti altri due medici.

È stato indetto, altresì, dal dottor Mandia un avviso pubblico per il conferimento di incarico libero –professionale a due medici per un periodo di sei mesi esclusivamente per la Medicina-Lungodegenza di Serra San Bruno

Quali sono i suoi obiettivi a breve termine?

Ripristinare l’organico medico per poter lavorare a pieno ritmo sia in reparto sia negli ambulatori, favorendo così l’abbattimento delle liste di attesa.

Altro obiettivo è l’apertura della II ala della Lungodegenza, già ristrutturata e collaudata. Sono state avviate le procedure di acquisto degli arredi e delle attrezzature sanitarie. In tal modo i posti letto potranno essere portati a 20 e, insieme alla Medicina, avremo complessivamente 40 posti letto.

È un obiettivo realistico e fattibile, chiaramente con una adeguata pianta organica di medici, infermieri ed OSS.

Che messaggio vuole lanciare a tutta la classe politica locale?

“La Sanità è un settore molto importante e complesso e per questo non può e non deve essere oggetto di polemiche sterili, ma, tutti insieme, sindaci, popolazione, comitati e personale sanitario, dobbiamo agire in modo sinergico per un ospedale che possa garantire i livelli essenziali di assistenza in una cittadina e in tutto il suo hinterland che rifiuta l’idea di un passo indietro di quaranta anni nell’assistenza sanitaria.