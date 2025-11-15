Ospedale “San Bruno”, sindaci e Comitato: “Battaglia aperta per laboratorio analisi e dialisi”

Si è svolta questa mattina, presso il municipio del Comune di Mongiana, una riunione per discutere delle problematiche relative al presidio ospedaliero “San Bruno”. Hanno dato la propria adesione all’iniziativa i Comuni di Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola e Vallelonga. I sindaci dei centri montani, insieme ai rappresentanti del Comitato civico “San Bruno”, Rocco La Rizza e Ferruccio Codeluppi, uniti per difendere l’ospedale San Bruno, hanno sviscerato le diverse criticità che ancora attanagliano la struttura, che è e rimane il primo riferimento sanitario di tutto il territorio delle Serre e delle Preserre.

“L’ospedale di montagna, o meglio definito di zona disagiata – secondo i partecipanti all’incontro – ancora non risponde ai requisiti stabiliti con DCA. Sulla scia dell’iniziativa che si è svolta il giorno prima proprio dinanzi l’ospedale, si è formata una posizione unitaria con la volontà di intraprendere ogni iniziativa necessaria per garantire un adeguato funzionamento che possa rispondere alle esigenze dei pazienti”. In particolare, le preoccupazioni principali in questa fase riguardano le condizioni del laboratorio di analisi e il mantenimento del servizio dialisi. Secondo quanto spiegano gli aderenti all’iniziativa, “per entrambi l’atto aziendale licenziato dall’Asp il 5 novembre scorso non si esprime in maniera rassicurante. Il laboratorio di analisi viene ‘sottomesso’ alla struttura di Vibo Valentia e della dialisi, invece, non c’è nessuna traccia. Eppure abbiamo le testimonianze di come questi reparti stavano funzionando molto bene”. Da qui partono diversi interrogativi: “Ci chiediamo come mai, ogni qualvolta si realizza un punto di forza presso l’ospedale di Serra San Bruno, qualcuno interviene per ridurre tali prestazioni o addirittura bloccarli. Forse i cittadini delle Serre non meritano di avere servizi adeguati? Forse questi territori non devono superare un certo grado di attenzione?”. “Ovviamente – affermano ancora – noi rappresentanti dei territori non attenderemo e non accetteremo la poca considerazione che viene data al diritto alle cure per la nostra gente. Siamo pronti ad ogni iniziativa utile ad arginare questi attacchi”. I sindaci sostengono poi con forza che “insieme alle associazioni e ai cittadini ci presenteremo con le nostre fasce tricolori che pesano sulle nostre spalle come macigni – ed è il peso della responsabilità – ma che ci danno anche un potere. Il potere dato dalla volontà popolare che ci ha scelto e che deve essere riconosciuto e considerato da tutti”. Nei prossimi giorni verranno programmati ulteriori incontri.