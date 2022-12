Ospedale “San Bruno”, “Serra al Centro” si organizza per il sit-in presso la Cittadella regionale

“Unità e partecipazione”. È ciò che chiedono gli esponenti di “Serra al Centro” Gregorio De Caria e Giuseppe Zangari in vista del sit-in previsto alla Cittadella regionale per venerdì nell’ambito del quale sarà manifestato “tutto il nostro dissenso circa le sorti del nosocomio di Serra San Bruno, dimenticato dalla politica sanitaria regionale e dall’Asp di Vibo valentia, chiamiamo a raccolta tutti quanti credono che la sanità sia un bene comune da garantire ad ogni uomo in quanto tale”. L’iniziativa rappresenterà l’avvio di “tutta una serie di manifestazioni ed incontri aventi come minimo comune denominatore la restituzione di un ospedale di montagna cosi come previsto dalla legge e la garanzia che i livelli essenziali di assistenza vengano ripristinati anche nel comprensorio delle Serre”, territorio nel quale “non può e non si deve morire per mancanza di servizi sanitari” e “dove si è scelto di smantellare l’unico ospedale presente sul territorio senza tenere conto della richiesta di salute dei cittadini, dove il diritto alla salute viene calpestato ogni giorno dall’inefficienza burocratica da un lato e da scelte politiche scellerate dall’altro”.

De Caria e Zangari sostengono che “fino a pochi giorni fa alla nostra rivendicazione di sanità la politica regionale e l’Asp di Vibo Valentia hanno risposto con un valzer di contentini senza alcun contenuto reale” e, quindi, “adesso è il momento di rappresentare nelle sedi decisionali il nostro disappunto e la nostra protesta”. La proposta è quella di porre in essere “una presa di posizione forte che sappia mettere alle porte le bugie elettorali e le complicità che di mese in mese hanno portato a questo disastro, per questo la nostra arma sarà la nostra presenza”. I rappresentanti politici rimarcano che “insieme a tutti gli altri movimenti nati e presenti sul territorio che hanno come obiettivo la tutela sella salute e dell’ospedale ‘San Bruno’”, è stato pensato di “istituire dei pullman che da Serra San Bruno e dai paesi vicini partiranno venerdì mattina alle ore 08:30 (Serra) ed alle 8:45 (Brognaturo) alla volta di Catanzaro dove chiederemo che una delegazione venga ricevuta dal Commissario alla sanità e Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, al quale sottoporremo le richieste di tutti i liberi cittadini che saranno presenti per difendere la dignità e il rispetto civico che attualmente sentiamo calpestati da atti scellerati che non sono degni di un popolo civile come il popolo del territorio delle Serre calabre”. C’è anche l’invito a “lasciare da parte ogni colore politico” e “marciare uniti vero un bene comune, quello del ripristino della sanità nel Comprensorio montano delle Serre”, perché “uniti si vince”.