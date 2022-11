Ospedale “San Bruno”, “Serra al Centro” e “In movimento” chiamano all’unità: “L’unico avversario è la mancata tutela del diritto alla salute”

Ribadire l’esigenza di condurre una “battaglia unitaria” evitando inutili divisioni e concentrandosi sull’unico obiettivo che è quello della tutela della salute della comunità delle Serre. È stato questo il fine della conferenza stampa convocata dai gruppi “Serra al Centro” e “In movimento” in attesa di prendere parte al civico consesso del 19 novembre. A 8 mesi di distanza dalla prima iniziativa, dunque, i due gruppi hanno fatto “il punto della situazione”, preoccupanti per il destino di “una struttura ormai morente”.

“All’inizio – ha esordito Giuseppe Zangari – il nostro intento è stato frainteso: non volevamo metterci a capo della protesta, ma abbiamo lanciato un messaggio per trovare una soluzione comune con i sindaci e fare sinergia. Speriamo quindi che al Consiglio comunale aperto partecipino tutte le autorità che prima hanno glissato”.

Con riferimento al Piano di intervento dell’Asp di Vibo Valentia, Zangari ha notato delle “rimodulazioni dei servizi” e “l’ospedale di Serra è stato troppo penalizzato da questo riordino perché si guarda molto ai numeri e poco alle reali necessità”.

Nei dettagli tecnici è entrata Nensy Rachiele che ha prima affermato che “l’unico dato certo che si evince dalle delibere del commissario dell’Asp n. 1479 e 1566 è la Casa della Comunità che, però, deve essere un valore aggiunto e non sostitutivo” per poi guardare con sospetto al “Piano del Fabbisogno che riporta lo zero per Chirurgia, Pronto soccorso, Radiologia e Laboratorio analisi”. Sulle azioni già intraprese, ha sottolineato che “ci abbiamo messo senso di responsabilità nel portare avanti questa battaglia di civiltà. Sono ora i sindaci a doversi mettere alla testa della protesta”. Su questo aspetto si è soffermato anche Walter Lagrotteria che ha sostenuto che “in questi mesi i sindaci hanno cercato di fermare il dissenso verso atti che hanno riguardato l’ospedale e la Medicina territoriale e, in particolare, il sindaco di Serra San Bruno deve essere maggiormente presente e farsi interprete delle richieste provenienti dai movimenti e dal territorio”. Quanto alla petizione portata all’attenzione del commissario alla Sanità Roberto Occhiuto, ha specificato che “è stata un punto di partenza per creare una proposta” e “l’unico avversario è la mancata tutela del diritto alla salute”. Dunque, “bisogna abolire ogni punto di disaccordo e trovare una sintesi per fare una battaglia unitaria”.

Da operatrice del settore, Cosimina Pisani ha parlato di “impegni non rispettati” ponendo interrogativi sul “reparto di Riabilitazione da 24 posti” poiché “nell’ultima delibera addirittura non si capisce se sia da realizzare solo a Tropea e non a Serra”. A suo avviso il domani è nebuloso considerato che “per legge servono 3 anestesisti in ogni ospedale, ma ad oggi non è prevista nemmeno un’assunzione”. Assunzione che, invece, riguarderà 30 medici nell’Asp di Vibo “ma nessuno è da destinare a Serra”. Finora, secondo il suo pensiero, ci sono state “solo passerelle” perché “abbiamo visto pazienti in day surgery senza chirurgo e un servizio 118 non medicalizzato”. Discorso politico per Maria Rosaria Franzè che ha rimarcato che “abbiamo denunciato le criticità per senso civico” domandandosi perché “ci sono stati interventi a Polistena e Soveria Mannelli e non a Serra San Bruno”. “Chiediamo certezze riguardo al rispetto del diritto alla salute – ha sentenziato – e per questo dobbiamo trovare unità e aggregazione dei comitati”. Domenico Zaffino si è chiesto “quali sono i servizi esistenti da mantenere visto che per un trasferimento si devono aspettare 12 ore” ed ha invitato gli interlocutori locali a “non attaccare il passato per fare propaganda politica” e ad “impegnarsi per costruire un futuro per i nostri figli. I fini politici – ha concluso – finora li ha perseguiti chi ha pubblicato le foto insieme al commissario dell’Asp”.