Ospedale “San Bruno” senza anestesista, Italia Viva: “Lotteremo fino alla fine per centrare il nostro obiettivo”

“Non accettiamo e non accetteremo mai che la nostra comunità sia privata di servizi e di attenzione. Soprattutto quando parliamo di servizi fondamentali per la vita di cittadini che hanno deciso di vivere in questo territorio e di programmare qui il loro futuro. Cittadini che hanno tutto il diritto di non vedersi letteralmente estirpati dalla terra in cui hanno le loro radici perché qualcuno ha deciso che qui non si può più stare”.

Il coordinatore provinciale di Italia Viva, Giuseppe Condello, ed il coordinamento locale del partito promettono dura battaglia vista la concretizzazione dello scenario in cui, con il pensionamento del dottor Michele Miceli, l’ospedale “San Bruno” rimane privo di anestesista.

“Senza anestesista – spiegano gli esponenti renziano – non ci può essere Pronto soccorso, non ci possono essere reparti, non ci può essere ospedale, non ci può essere speranza. Ecco perché siamo disposti ad attivare tutti gli strumenti per difendere con le unghie e con i denti i diritti essenziali della nostra gente. Ciò che ci indigna è la carenza assoluta di programmazione, il disinteresse, l’indifferenza di chi dovrebbe essere vigile per non far mancare nulla dal punto di vista sanitario e, invece, lascia che tutto scorra verso la fine. Abbiamo assistito ad una privazione dietro l’altra, ad una chiusura dietro l’altra: adesso basta, lotteremo con determinazione e coraggio sapendo bene l’indignazione dei cittadini ha motivi per esistere e per essere anche forte. Noi – è la conclusione – saremo più che in prima linea in questa lotta che sarà senza quartiere e senza soluzione di continuità finché non sarebbe raggiunto l’obiettivo che è quello del riconoscimento di un diritto alla salute pieno, concreto e reale”.