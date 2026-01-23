Ospedale “San Bruno” senza anestesista, il Comitato pronto a ricorrere all’Autorità giudiziaria

Il Comitato “San Bruno”, rappresentato da Rocco La Rizza, è sul piede di guerra. Il sodalizio ha infatti presentato una diffida ad adempiere all’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, finalizzata all’immediato ripristino della copertura medica anestesiologica. La diffida parte dal presupposto che l’ospedale “San Bruno” sia un presidio essenziale per le aree interne, già condizionate nel processo di sviluppo dalle complicate condizioni della viabilità. Nello specifico, per come spiega La Rizza “il nosocomio è rimasto privo dell’anestesista a seguito del collocamento in quiescenza dell’ultimo medico in servizio e della mancata sostituzione o proroga”. Ciò, a suo parere, ha reso sostanzialmente ingestibile la gestione delle emergenze-urgenze al Pronto soccorso, esponendo i pazienti a seri rischi.

Il Comitato si appella all’articolo 32 della Costituzione e ipotizza addirittura possibili profili di interruzione di pubblico servizio e omissione di atti d’ufficio. Da qui la diffida all’Asp ad intervenire entro 24 ore con ogni strumento amministrativo d’urgenza. Decorso infruttuosamente tale termine, sarà proposto il ricorso all’Autorità giudiziaria.

Già da tempo, il Comitato “San Bruno” aveva ripetutamente segnalato all’Asp i pericoli derivanti dalla presenza di un unico anestesista. A peggiorare le cose aveva contribuito la mancata entrata in vigore della norma nazionale che avrebbe favorito la permanenza dei medici con età superiore ai 70 anni. In questo caso, il dottor Miceli aveva continuato a lavorare per ulteriori tre settimane, poi è arrivato lo stop.

Dato questo scenario, La Rizza aveva preso parte alla Conferenza dei sindaci tenutasi alla presenza della triade commissariale e dei vertici aziendali, invocando la prosecuzione del servizio. La risposta dei Commissari sarebbe stata formalmente rassicurante, ma il Comitato vuole constatare l’effettivo riscontro di questa dichiarazione.

In questo contesto, La Rizza ha mostrato determinati nel voler tener alta l’attenzione: “nelle Serre – ha rilevato – la Sanità non può più essere trattata come un problema marginale, né i cittadini come carne da macello”.