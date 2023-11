Ospedale “San Bruno”, Schiavello: “I sindaci si ergano a capo di una rivolta popolare”

di Fioravante Schiavello* – Da un po’ di tempo mi gratifica il silenzio; forse dovevo farlo prima ma adesso finalmente ho capito, ho capito che parlarsi addosso non porta da nessuna parte, si dà solo sfogo alle manie di protagonismo e si rende sempre più forte una classe politica pressapochista e inconcludente che vegeta sulle disgrazie dei cittadini. Una delle disgrazie più grandi è la negazione della possibilità di curarsi, di avere una prestazione sanitaria, di essere assistiti in quanto cittadini di un paese che deve (e non dovrebbe) garantire un diritto sancito dalla Costituzione. Non più di un anno fa il Presidente Mattarella si esprimeva in questo modo a proposito dell’assicurazione di un diritto fondamentale come la sanità: “serve una sanità più attenta ai territori, servizi di cura più vicini alla persona, assistenza più aderente ai bisogni delle famiglie, soprattutto delle più svantaggiate e in difficoltà. Punti fermi sono la garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle areeinterne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali”.



Penso che quando la politica ed i suoi rappresentati istituzionali abdicano a questo principio è la fine di un territorio. Dico questo alla vigilia della protesta che il comitato “San Bruno” ha indetto presso la Cittadella Regionale della Calabria e dopo la presentazione, sempre da parte del comitato, del ricorso al Tar contro il Dca n.198 che segna la fine del nostro Ospedale. Se, infatti, è vero che difendere fino all’estremo un sacrosanto diritto sia cosa assolutamente necessaria, è anche vero che bisogna prendere atto che la politica e la gran parte dei cittadini non sembrano molto interessati al problema. Perché? Perché il sentimento di comunità su motivazioni identitarie, che non hanno colore politico e che dovrebbero unire un popolo, anziché dividerlo, non attecchisce e non trova la forza per diventare lotta vera, fino all’estremo? Perché i sindaci non si ergono a capi di una rivolta popolare per fare una cosa che è normale, ovverosia difendere i diritti dei propri cittadini, di tutti i cittadini, e non consegnano le fasce tricolori in segno di arresa di un territorio abbandonato? Perché dobbiamo tollerare che chi ha solo un interesse elettorale venga in queste nostre zone a vomitare parole che tali resteranno? In risposta a questi interrogativi, accertata la debolezza del Comitato, boicottato dai cittadini che pur difende e da gran parte della politica locale, vista l’incapacità dei politici della zona che non rappresentano nessuno , se non se stessi, l’Asp di Vibo Valentia ha adottato la delibera con la quale ha approva ufficialmente il progetto definitivo per la realizzazione della Casa di Comunità al secondo piano del presidio ospedaliero. Questo vuol dire che, in accordo a quanto disposto con il DCA n. 198, il pronto soccorso sarà declassato a P.P.I. H 12, e i posti letto per acuti saranno accentrati presso il nuovo ospedale di Vibo. Questa è la pura verità, una verità amara che deve prendere atto che siamo deboli e inconcludenti anche come cittadini, divisi e senza una visione comune. Di questo ne dovremo dare conto alle generazioni future a cui abbiamo, già ora, sottratto un diritto fondamentale.

*Presidente Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato”