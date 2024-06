Ospedale “San Bruno”, rinforzi per il reparto di Medicina: arriva una dottoressa specializzanda in Geriatria. Barillari: “Il confronto porta risultati positivi”

C’è un segnale positivo per l’ospedale “San Bruno”, afflitto come tante altre strutture calabresi dalla carenza di personale medico. Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, comunica infatti una notizia che può essere intesa come un punto di partenza. “Uno dei principali problemi della sanità pubblica – spiega il primo cittadino – è il reclutamento di medici, troppo pochi per ripopolare i reparti che negli anni hanno visto solo tagli” e “nella conferenza dei sindaci, da tempo abbiamo sottolineato, insieme agli altri sindaci del territorio, la necessità di aprire alle assunzioni di specializzandi universitari; questo tema è stato posto in una delle riunioni con il generale Antonio Battistini il quale ci aveva resi edotti sugli ostacoli giuridici che impedivano questa soluzione. A distanza di poco tempo – aggiunge – grazie alla determinazione del Commissario dell’Asp, che ringrazio per la tenacia dimostrata, sarà possibile reclutare medici specializzandi”.

Scendendo nel concreto, oggi la dottoressa Barbara, specializzanda in Geriatria, “ha firmato oggi un contratto a tempo determinato che, una volta finita la specializzazione, potrà essere convertito in indeterminato”. Pertanto, il sindaco può salutare “il rafforzamento del reparto di Medicina Interna del ‘San Bruno’ con un’altra giovane figura calabrese che inizierà a lavorare dal primo luglio” ed esprimere l’auspicio che “altri medici possano completare la pianta organica del reparto per garantire un alto numero di posti letto e di servizi”. Ciò, ad avviso di Barillari, “dimostra che il confronto costante e serio porta a risultati positivi, con la consapevolezza che c’è ancora tanto da fare e che l’attenzione alle esigenze della comunità deve rimanere alta”.