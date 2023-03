Ospedale “San Bruno”, riattivato l’ambulatorio di Ginecologia ed Ostetricia

In un momento difficile per la Sanità regionale e serrese in particolare, arriva una buona notizia per l’ospedale “San Bruno” e, dunque, per le aree interne. Il sindaco Alfredo Barillari ha infatti comunicato che dalla prossima settimana sarà attivo l’ambulatorio di Ginecologia ed Ostetricia e che sarà possibile eseguire diverse indagini: “pap-test, ecografia e visita ginecologica-ostetrica”.

Il servizio – che riapre i battenti dopo un lustro – sarà garantito dal dottor Vincenzo Mangialavori. Sul fronte della Radiologia le prestazioni saranno affidate a quattro professionisti: il lunedì ci sarà il dottor Bernardo Bertucci (radiologo) dal policlinico di Germaneto; il mercoledì il dottor Carlo Stanà (neuroradiologo) dal policlinico di Germaneto e il dottor Sinibaldo Esposito (radiologo in pensione) dall’ex ospedale “Pugliese/Ciaccio”; il venerdì il dottor Giuseppe Fodero (radiologo in pensione) dall’ex ospedale “Pugliese/Ciaccio”.

“In questa fase particolarmente critica nel reperimento di personale medico – ha affermato il primo cittadino – mi preme ringraziare i medici che ogni giorno continuano a garantire il servizio di sanità pubblica. L’auspicio è che il concorso a tempo indeterminato per la ricerca di medici per il reparto di Medicina interna possa reclutare nuove figure per il nostro ospedale. Nel frattempo bisogna fronteggiare l’emergenza con tutti gli strumenti, ben vengano quindi i medici in pensione che rientrano in servizio, soluzione che più volte ho suggerito nel corso delle Conferenze dei sindaci”.

Barillari ha chiarito che comunque “c’è poco da esultare ma l’impegno per assicurare servizi deve rimanere alto così come bisogna continuare a migliorare la situazione attuale”. Inoltre, ha spiegato di aver “partecipato a un incontro con il dottor Raffaele Bava dell’Asp e il presidente dell’Ordine dei medici Tonino Maglia per l’attivazione a Serra di una AFT, Aggregazione Funzionale Territoriale, nella quale i medici di base faranno servizio h12 per tutta l’utenza del territorio” ed ha aggiunto che “bisogna garantire il Day Surgery con operazioni che vedano finalmente l’utilizzo delle famose sale operatorie (mai aperte)”.