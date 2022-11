Ospedale “San Bruno”: popolo unito, politica divisa. Barillari propone la protesta a Roma, la minoranza non ci crede e lo attacca

Gli interrogativi permangono perché la situazione generale è complessa e le risposte dipendono anche da fattori diversi dalla mera volontà. Ma il Consiglio comunale aperto – rispetto al quale è opera temeraria impostare una lettura lineare – ha fornito alcune indicazioni sulla situazione sociale delle Serre: la comunità ha infatti dato dimostrazione di saper esercitare la democrazia, ma presenta a livello politico eccessive divisioni anche al cospetto di problemi di primaria importanza. La partecipazione è stata vasta: presenti il presidente della Commissione Sanità Michele Comito, i consiglieri regionali Amalia Bruni, Antonio Lo Schiavo e Raffaele Mammoliti, il presidente della Provincia Salvatore Solano, il commissario dell’Asp Giuseppe Giuliano, i rappresentanti del Comitato “San Bruno” e dei gruppi “Serra al Centro” e “In movimento”, medici ed operatori sanitari, tanti semplici cittadini. Nota stonata l’assenza dei sindaci del territorio (hanno risposto all’appello solo il primo cittadino di Mongiana, Francesco Angilletta, e quello di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello).

Ad aprire i lavori è stato il sindaco Alfredo Barillari che, dopo aver chiesto “un’azione forte, convinta e unitaria”, ha ribadito di “non aver alcun dubbio che il ‘San Bruno’ sia un ospedale di zona disagiata’”. Ha sottolineato “il sacrificio quotidiano dei medici” ed ha rimarcato che “è impensabile che non venga considerata la morfologia del territorio”. Poi gli esiti dell’incontro con Roberto Occhiuto (a cui hanno preso parte anche il dirigente medico Leonardo Bertucci ed il sindaco di Mongiana Francesco Angilletta): “abbiamo espresso le nostre richieste per i vari reparti, il presidente darà la massima attenzione a Serra San Bruno, ma la trattativa sul Tavolo Adduce è difficile. Noi vogliamo però garanzie, dobbiamo preservare un ospedale che è stato spogliato negli anni e non basta la rabbia, ma bisogna fare delle proposte”. Poi l’indicazione dei prossimi passi: “tutti i rappresentanti istituzionali dobbiamo andare a manfestare a Roma, perché i numeri non possono essere sostitutivi delle persone”. Visione diversa per il consigliere Biagio Figliucci che ha sentenziato che “il sindaco si è unito troppo tardi alla protesta, la gente è stanca di sentire parole” e “l’ospedale di montagna è sulla carta, ma in realtà è vuoto”. Ha quindi elencato le criticità esistenti, ha parlato di “boicottaggio inziale” dei sindaci al Comitato, salvo il successivo ravvedimento, ha espresso sospetti sul posizionamento della Casa della Comunità all’interno del nosocomio, ha giurato battaglia fino “all’attivazione al 100% dell’ospedale” che è “una necessità sanitaria ed economica”. Affondo politico anche dal consigliere Luigi Tassone che ha rilevato che “il sindaco che oggi invoca la sola via istituzionale, in passato ammetteva ogni tipo di protesta” e “ad agire in modo poco unitario finora è stato lui”. Ha notato che “del documento dei sindaci di marzo, non si è fatto nulla” ed ha lanciato accuse precise: “pezzi di Forza Italia vogliono chiudere il ‘San Bruno’. Anch’io sono stato raggirato e sta riaccadendo con l’attuale sindaco. Perché, ad esempio, non parte la Riabilitazione? Ci sono altri interessi? C’è la volontà politica di privilegiare il privato?”. Infine un ultimatum al sindaco: “recupera il rapporto con gli altri sindaci e scendi in strada con il tuo popolo, oppure dimettiti”. Pesanti dubbi sulle modalità di gestire la questione e su altri presunti interessi di alcune parti in campo sono stati espressi dal consigliere Antonio Procopio (limitatamente a questo aspetto è stato simile l’intervento del sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello), mentre il consigliere Vito Regio ha apertamente messo in connessione “la permanenza dell’ospedale” con “alcune famiglie del Vibonese”. L’esponente del Comitato “San Bruno” Rocco La Rizza ha messo in luce quello che, a suo avviso, è “il conflitto d’interesse in questa provincia fra Sanità pubblica e privata” facendo intravedere “proteste meno civili” in caso di mancato rispetto della tempistica della piena realizzazione dell’ospedale di montagna. Il commissario dell’Asp Giuseppe Giuliano ha provato a rispondere alle diverse richieste senza omettere gli ostacoli incontrati come “l’assenza di candidati ai concorsi”. Ma ha anche rivendicato investimenti per 500mila euro di strumentazioni e annunciato l’arrivo “in settimana” di un chiurugo”. Inoltre, ha promesso che “i medici cubani che arriveranno il prossimo mese saranno destinati ai Pronto soccorso di Vibo e Serra” e che “la Riabilitazione sarà reinserita nell’Atto aziendale”. Parole che non hanno convinto a fondo i cittadini (specie l’ex sindaco Bruno Rosi che ha chiesto la rimozione di Giuliano), palesemente diffidenti in quanto memori di quanto avvenne nel 2008 quando il Reparto di Ostetricia e Ginecologia fu chiuso temporaneamente con la scusa di una ristrutturazione e poi smantellato perché nel periodo precedente (quello della ristrutturazione) non erano stati prodotti numeri. Il dirigente medico Leonardo Bertucci ha fotografato l’esistente elencando le chiusure susseguitesi negli anni (Ginecologia, Pediatria, Cardiologia, Chirurgia) e le carenze attuali (4 medici per 26 posti di Medicina, Radiologia telematicia funzionante solo da remoto). I consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo, Raffaele Mammoli e Amalia Bruni hanno certificato “il fallimento dei Piani di rientro”, criticato “una Sanità da Terzo mondo” e offerto sostegno alla popolazione. Molto realista infine il presidente della Commissione Sanità Michele Comito che ha registrato “le conseguenze del processo involutivo che c’è stato in particolare in Calabria”, “le difficoltà nel reperire personale medico” e puntualizzato l’esigenza di “realizzare una Medicina di prossimità adeguata”.