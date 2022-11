Ospedale “San Bruno”, Piromalli affronta la questione: “Un tempo punto di riferimento, il territorio ha bisogno di risposte adesso”

Il sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli, nel condividere le riflessioni della collega di Brognaturo Rossana Tassone, rileva che “il progressivo e costante depauperamento dell’Ospedale San Bruno, fondamentale presidio sanitario per una vasta area della provincia di Vibo Valentia e non solo, ha raggiunto ormai i limiti che l’umana decenza può sopportare”. Piromalli spiega “come sindaco e come libero cittadino, senza alcun riguardo all’appartenenza politica o a forme di condizionamento e strumentalizzazione”, di non poter e non dover “più fare a meno di ascoltare il grido di preoccupato allarme di un intero territorio che rivendica – solo! – il diritto alla salute”.

Dopo aver ricordato le precedenti occasioni in cui ha evidenziato “la professionalità di chi lavora nell’ospedale ‘San Bruno’ e la mancanza di volontà da parte di chi ha fatto promesse da marinaio solo per caldeggiare una decisione che andava da tutt’altra parte”, il primo cittadino sottolinea che “continua oggi quel processo di lenta agonia giàavviato ai tempi del governatore Loiero e della Lo Moro, cioè un piano di rientro che ha portato inesorabilmente alla chiusura di interi reparti man mano che avveniva il pensionamento dei medici”. A suo avviso, questo è “sotto gli occhi di tutti, proprio tutti, nessuno escluso da 20 anni circa a questa parte”. Piromalli opera una sorta di excursus storico e rammenta che “le prime avvisaglie di perdita di servizi sono state percepite quando, con la motivazione della ristrutturazione delle sale operatorie, si è perso il reparto di Ostetricia e Ginecologia; poi convertito in ‘ospedale di montagna’ con successivo smantellamento dei reparti di Cardiologia e Chirurgia (di quest’ultimo a fine anno perderemo le tracce in quanto l’unico chirurgo rimasto andrà anch’esso in pensione)”. Quindi, rimanendo solo “Medicina, Lungodegenza e Riabilitazione”, il “San Bruno” in sostanza “non è più un ospedale”.

Piromalli ha il coraggio di “riflettere sulle colpe di tutti (vi ricordo la parabola ‘chi non ha peccato scagli la primapietra’)” e sostiene che “è arrivato il momento di reagire con autorevolezza e determinazione al fianco di quanti hanno a cuore le sorti dell’ospedale ‘San Bruno’ per richiedere servizi migliori: un Pronto soccorso accogliente,moderno e a misura di persona con tanto di accettazione; un’area media gravità, con postazioni di assistenza attrezzate con strumentazione per il monitoraggio dei parametri vitali; una postazione per codici rossi attrezzata;personale medico, infermieri e medici chirurghi; almeno due ambulanze per l’emergenza-urgenza e unaambulanza di presidio per gestire i trasferimenti”.

Il sindaco di Spadola invita a ricordare l’ospedale del futuro” con “Ginecologia, Chirurgia, Medicina, Laboratorioanalisi, Radiologia e Dialisi, solo un vecchio sogno degli anni ‘80, iniziato nel 1965 con un finanziamento di 400 milionidi lire promesse dall’onorevole Giacomo Mancini”.

Oggi “per alcuni reparti questo sogno è ancora realizzabile, basta volerlo (considerando i milioni di eurospesi per ristrutturare l’ospedale)”. Secondo Piromalli, “non è più il momento di accusare o essere accusati, considerando il fatto che a piangere sul latte versato si perde ancora una volta solo tempo prezioso” e si può ancora pensare che “tutti abbiamo a cuore un unico obiettivo che non sia quello di fare politica attraverso unbisogno serio della tutela alla salute di un territorio devastato e senza servizi essenziali. Il territorio – conclude – ha bisogno di risposte adesso”.