Ospedale “San Bruno”, “La Restanza” affila le armi: “A breve un’interrogazione in Consiglio regionale, faremo ciò che serve per difendere i nostri diritti”

“Insieme al presidente del Comitato ‘San Bruno’, Rocco La Rizza, abbiamo invitato il consigliere regionale Enzo Bruno ad effettuare un sopralluogo presso il nostro ospedale al fine di verificare, fin nei dettagli, quella che è la situazione della struttura, il suo funzionamento e le sue prospettive”.

I componenti del gruppo “La Restanza”, Maria Rosaria Franzè, Nensy Rachiele e Domenico Zaffino, spiegano il significato della visita del capogruppo di “Tridico Presidente” al locale nosocomio e insistono nel richiedere “un urgente potenziamento della struttura” al fine di “garantire il diritto alla tutela della salute” delle comunità dell’entroterra vibonese.

“Ancora una volta – affermano Franzè, Rachiele e Zaffino – abbiamo voluto toccare con mano una realtà che è stata depauperata e che si regge sulla dedizione e sullo spirito di sacrificio di chi ci dedica anima e corpo per dare risposte concrete alla popolazione. Abbiamo ascoltato pazienti ed operatori sanitari, abbiamo registrato difficoltà ed amarezze, ma anche una incredibile voglia di resistere e continuare a lottare per assicurare servizi che sono assolutamente essenziali”.

“L’ospedale – aggiungono – per noi ha sempre rappresentato e sempre rappresenterà una priorità, per questo non ci stancheremo mai di combattere, di tenere alta l’attenzione e di pretendere il rispetto di ciò che ci spetta. Quando si parla di Sanità non ci possono essere nè steccati nè colori politici, ma tutti Insieme dobbiamo fare squadra e portare avanti un’unica voce. Il nostro invito ad unirsi in questa battaglia è aperto a tutti coloro che si sentono legati a questo territorio e vogliono dare il loro contributo per salvaguardarlo”.

Il sopralluogo servirà anche per dare spunti alla formulazione di “un’interrogazione in Consiglio regionale” e di tutti gli altri atti necessari per “rivendicare servizi ed assistenza sanitaria in un’area disagiata ma affamata di riscatto”.