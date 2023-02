Ospedale “San Bruno”, il Comitato scrive ad Asp e Regione: “Siano rispettate le norme nazionali e regionali”

Il Comitato “San Bruno” ha inviato una missiva al commissario dell’Asp di Vibo Valentia, al commissario per il Piano di rientro Roberto Occhiuto e alla dirigente del Dipartimento Salute Maria Pompea Bernardi nella quale viene rilevato che “l’Atto aziendale non risulta essere in linea con quanto previsto nel Dca 64/2016” in riferimento all’ospedale di Serra San Bruno e anzi “ne prevede un brusco ridimensionamento a favore di nuovi reparti e nuove strutture che, una volta realizzato il nuovo ospedale di Vibo Valentia, saranno irrimediabilmente chiusi causando un nuovo depauperamento o meglio la chiusura” dello stesso nosocomio.



Il sodalizio chiede che l’Atto aziendale venga ”modificato” in modo da mantenere “inalterate le previsioni del Dca 64/2016 per l’ospedale ‘San Bruno’ – ‘ospedale di zona disagiata’”. Il Comitato indica nei dettagli quelle che dovrebbero essere le previsioni e precisamente: “a) Area chirurgica – n. 5 posti letto in Day Surgery o eventualmente in Week Surgery con possibilità di appoggio nei letti di medicina, struttura semplice; b) Area Emergenza-Urgenza: – Pronto soccorso, struttura semplice; c) Area Medica: – medicina generale n. 18 posti letto in degenza ordinaria e n. 2 posti letto in Day hospital, struttura complessa; – emodialisi: n. 9 posti letto; d) Area medicina diagnostica e servizi: – radiologia; – anestesia; – laboratorio analisi; e) Post acuzie: – recupero e riabilitazione n. 20 posti letto, struttura complessa; – lungodegenti n. 20 posti letto, struttura semplice; f) Supporto: – farmacia ospedaliera; – direzione medica P.O.”. Inoltre, il Comitato chiede che venga aggiunto, “sempre perché previsto nel Dca 64/2016 per gli ospedali di ‘zona disagiata’, un ambulatorio di Oncologia funzionalmente integrato con lo Spoke di riferimento” e, soprattutto, che venga “prevista un’utilizzazione adeguata delle sale operatorie presenti nell’ospedale, per così come auspicato nella riunione tenutasi il 16 dicembre scorso dal dirigente del Dipartimento Salute della Regione Calabria”. Il Comitato ribadisce di “non essere contrario a prescindere all’Atto aziendale”, ma pretende che “prima si realizzi quanto previsto nel Dca 64/2016 per l’ospedale di Serra San Bruno e, solo dopo, si dia il via alla previsione di nuovi reparti e nuove strutture che per gli ospedali di zona disagiata non sono contemplati né dal Dm 70/2015 né dal Dca 64/2016”. Il Comitato conferma “lo spirito costruttivo e propositivo” e sostiene di non puntare a “sogni irrealizzabili”, ma al rispetto di “quanto previsto dalla legge nazionale (Dm 70/2015) e dalle norme emanate dalla stessa Regione Calabria, cioè il Dca 64/2016”.